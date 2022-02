Director de Pemex niega conflicto de interés con Baker Hughes por casa de hijo de AMLO en Houston

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al director de la empresa para estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza que explique en la conferencia mañanera de este día, la relación que tiene con la compañía Baker Hughes relacionada con el caso de la residencia que habitó su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, junto a su esposa Carolyn Adams en la ciudad de Houston, Texas.

Consideró que se hizo “todo un escándalo sin fundamento” y denunció “una calumnia”, así como una "campaña de desprestigio" en su contra orquestada por sus adversarios. Además, volvió a exigir al gobierno de Estados Unidos que deje de financiar a la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Incluso, exigió a Carlos Loret de Mola que informe públicamente cuánto gana al mes y quién le paga su salario.

Al inicio de su conferencia, el mandatario aseguró que siempre ha salido ileso de la calumnia y consideró que por eso “es muy importante la honestidad”.

“No se puede transformar un régimen de corrupción y privilegios, no se puede enfrentar a una mafia del poder, sin autoridad moral, la honestidad es el escudo que protege, si no fuese por eso, si yo estableciera relaciones de complicidad con dirigentes, empresarios y políticos, no tendría autoridad moral y política, y no podría llevar a cabo un proceso de transformación como el que está en marcha porque me tendrían agarrado, no podría hablar, no sería libre”, aseveró.