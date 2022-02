España a AMLO: Relación con México, una "asociación estratégica" más allá de cualquier declaración

MADRID (apro).— “El gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo”, respondió el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ante las declaraciones de este miércoles del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien planteó “hacer una pausa” en las relaciones bilaterales.

Desde Lyon, Francia, como parte de una gira de trabajo que incluyó Ucrania, el ministro Albares aclaró que “la relación entre España y México, es una asociación estratégica, que va más allá de declaraciones verbales súbitas o de palabras puntuales”.

Solo 12 días después que España otorgó el plácet a Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en España, el ministro se dijo sorprendido con las declaraciones por el hecho que contradicen las propias palabras del mismo López Obrador, hace una semana, donde dejaba entrever la reconducción de las relaciones.

Desde marzo de 2019, que se conoció el contenido de una carta que el presidente mexicano envió al rey de España, Felipe VI, en la que le solicitaba que hubiera un perdón de España ante los agravios cometidos contra los pueblos originarios durante la Conquista, las relaciones no han hecho mas que complicarse.

El nivel de enfriamiento en las relaciones se agudizó aún más el año pasado, cuando tenían lugar distintas efemérides en México relacionadas con la fundación de Tenochtitlán y con la Independencia de España. Solo dos meses antes de este enfrentamiento, López Obrador recibió al presidente español, Pedro Sánchez, el primer mandatario que recibía en su administración, y a pesar de ser dos gobiernos progresistas, no hubo química.

López Obrador dijo frente a Sánchez que su gobierno haría acuerdos de obras o servicios con empresas españolas siempre y cuando no incurrieran en actos de corrupción, lo que en el equipo español no sentó muy bien.

Fuentes diplomáticas aseguraron al reportero que la lenta gestión administrativa por parte de España a la solicitud de beneplácito para el nuevo embajador mexicano, era una respuesta en reciprocidad a esos agravios del presidente de México, aunque la comunicación entre ambos países en distintos rubros se mantiene y es fluida.

El ministro Albares dijo esta tarde que acababa de conocer las declaraciones de López Obrador de hacer una pausa en las relaciones con España.

“Por supuesto, voy a verificar exactamente cuáles son esas declaraciones, el alcance de éstas. Entiendo que se han hecho en un contexto informal a pregunta de un periodista y no supone una posición oficial o un comunicado oficial”.

Precisó que “si esas son las palabras, una pausa en las relaciones, que vuelvo a insistir, no tienen ninguna traducción oficial ni se nos ha comunicado nada oficialmente de ningún tipo, habría que preguntarle al presidente López Obrador ¿qué es lo que ha querido decir con eso? y ¿cuál es el tenor oficial que le quiere dar a esas declaraciones?”

Dijo que también quería “expresar mi sorpresa porque se contradicen con las propias declaraciones del presidente López Obrador hace una semana, y de su canciller Marcelo Ebrard, con el que tuve un encuentro en Honduras, cordial, y que él ha saludado públicamente la relación con España”.

“Lo que sí quiero decir, es que la relación entre España y México es una asociación estratégica, que va más allá de declaraciones verbales súbitas o de palabras puntuales”.

“Y también quiero dejar muy claro que el gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo, y lo que demuestran (es que) las relaciones empresariales entre los dos países no solamente es que no están en pausa, sino que desde hace muchos años los flujos de inversión en ambas direcciones no hacen mas que incrementarse, lejos de la pausa. De lo que estamos hablando es de un incremento de las relaciones empresariales que los gobiernos, ambos gobiernos debemos acompañar”, señaló.

Por último, señaló que el gobierno de España siempre va a defender los intereses de España, en cualquier circunstancia y ante cualquier país”.

“Nos saqueaban”: AMLO

De forma sorpresiva, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a arremeter contra España, al grado de plantear hacer “una pausa” en la relación con España, prácticamente durante el resto de su mandato.

“Eran como dueños de México”, apuntó este miércoles el presidente al referirse a empresas españolas como Repsol e Iberdrola, “era un contubernio arriba, una promiscuidad económica y política, en las cúpulas de los gobiernos de México y España, como tres sexenios seguidos y México se llevaba la peor parte, nos saqueaban”.

En línea con eso, reconoció que “ahora no es buena la relación y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara, para hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a todos, al pueblo mexicano y al español”.

López Obrador siguió insistiendo que “más vale darnos un tiempo, una pausa”, y “a lo mejor ya cuando cambie el gobierno se restablecen las relaciones, ya cuando no esté aquí, lo que desearía es que no fueran como antes”.