Marcelo Ebrard usa un Zacua para anunciar la mesa de electrificación de la movilidad México-EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El Canciller Marcelo Ebrard anunció, el 8 de febrero, que iniciaron una mesa de electrificación de la movilidad México-Estados Unidos, junto con la Universidad de California y la Industria Automotriz, como parte de un proyecto de electrificación automovilística, usando el Zacua, un vehículo eléctrico 100% mexicano.

Zacua será el estandarte mexicano con el que se presentará México dentro del grupo creado con Estados Unidos, para avanzar a la electromovilidad, para cumplir con los acuerdos internacionales pactados en la Cumbre de Líderes de América del Norte para frenar el cambio climático.

¿Qué es Zacua?

El automóvil eléctrico Zacua es un automóvil biplaza. Su nombre se debe a un ave mexicana favorita del emperador Moctezuma. Su diseño fue comprado para su uso en México a la empresa francesa Chatenet. Su ensamblado final está en México, en la zona Parque Industrial de Puebla, se realiza a mano, de forma artesanal y exclusivamente por mujeres poblanas.

Es “cero emisiones”, es decir, no emite CO2, Gases de Efecto Invernadero ni cualquier otra partícula contaminante del aire, evitando contribuir a las congestiones ambientales de la ciudad y cargar el auto con energía eléctrica es menos contaminante que quemar gasolina.

Zacua es una marca de la empresa Motores Limpios S.A.P.I de C.V., fundada en 2017 por Jorge Martínez, quien desarrolló la idea junto con empresarios y familiares con experiencia en el negocio de movilidad con Copemsa, administradora de parquímetros y estacionamientos del país.

Cumple con todos los requerimientos de la Norma Oficial Mexicana (NOM-194) en cuanto a la seguridad de los vehículos nuevos, como los cinturones de seguridad y frenos ABS. Alcanza los 85 kilómetros por hora.

Las baterías de Zacua están protegidas con la estructura del chasis de aluminio, especialmente diseñado para absorber la energía de un impacto. Su vida útil es de 3 mil ciclos, es decir, 8 años si se carga desde el mínimo hasta el máximo todos los días.

En México hay aproximadamente mil 500 electrolineras, de las cuales 70% son públicas y 30% son privadas. Se ubican principalmente en la Ciudad de México, Nuevo León y Aguascalientes que concentran el 50%. La mayoría son gratuitas y se ubican dentro de los centros comerciales, pero las particulares cobran alrededor de 80 pesos por una recarga completa que puede durar de 30 minutos a 2 horas.

“Actualmente, la Ciudad de México cuenta con el lanzamiento de su primera línea de producción. Zacua abrirá gradualmente alrededor de 150 electrolineras (puntos de carga) en la Ciudad de México, que mapeará en una aplicación para smartphone, junto a todas las demás electrolineras funcionales de la Ciudad de México”, apuntó en su página web.

Con Zacua estás exento de pagar tenencia y verificación, no tiene gastos de fluidos, enfriamiento, ni gasolina y, por ser, cero emisiones. No entra en el programa “Hoy No Circula” ni participa en el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN).

Requiere servicio cada dos años en la parte eléctrica, tanto para el motor y el pack de baterías y mantenimiento cada 6 meses.

En el mes de febrero había una promoción, con un bono flexible especial de 50 mil pesos y un plan único de 48 a 60 meses sin intereses. El costo va desde los 599 mil 900 pesos mexicanos.

