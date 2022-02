Palazuelos, de "matamos a dos cabrones" a "yo nunca maté a nadie"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En 2020, durante una entrevista, el actor Roberto Palazuelos presumió que, junto con otras personas, mataron a dos hombres durante una balacera ocurrida el 5 de octubre de 2001.

Luego de que el fragmento de la entrevista circulara ampliamente en redes sociales, el aspirante a gobernador de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano debió salir a negar su responsabilidad:

“Están manejando que yo lo maté. Yo nunca maté a nadie. Yo nunca nada. Fue en legítima defensa. No tengo antecedentes penales ni nada de eso”, dijo en una conferencia de prensa.

En sus declaraciones a los medios de comunicación se refirió a un fragmento de la entrevista con el conductor Yordi Rosado, que fue subida a redes sociales en enero del año pasado, y que circuló recientemente en redes sociales.

“Empezaré por decirles que ahorita anda circulando un video que es una situación que pasó en 2001, hace 21 años, y que nosotros veníamos llegando de un lugar en la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, en donde fuimos atacados por un grupo de personas que llegaron a balacearnos”, señaló el actor.

“Un escolta, un militar del Ejército repelió la agresión, mató a una de las personas. Yo tiré un tiro al aire. Mi arma era una que estaba registrada, una portación de la Sedena otorgada por un general del Ejército”, indicó.

“Fui y me entregué. Lo primerito es que me hacen la prueba y lleno de pólvora”, contó. Dijo que estuvo detenido por varias horas y salió por legítima defensa. Reiteró que hubiera matado a alguien, que no tiene antecedentes penales y que tenía permiso para portar una .380 que, por esa razón, se lo quitaron.

Su primera versión de la balacera

En la entrevista con Yordi Rosado, Roberto Palazuelos contó que su amigo “Scarface”, dueño de estacionamientos, le pidió “un paro” porque la compañía Cometra no le había querido entregar el dinero recaudado por los estacionamientos a alguien que envió, y le habían dado un cachazo en la cabeza, por lo que él, un amigo suyo y el militar que es su escolta, fueron a cobrar el dinero.

“Yo traía entonces una .380 con una aportación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), traía un teniente del Ejército con una 9 milímetros exclusivo y traía otro amigo colombiano ‘mafiasón’ con otra 9 más chueca que él. Entonces, llegamos, que se arma el show.

“Cuando estamos tocando y abren la puerta (simula el sonido de balazos). Nos tiran dos madrazos al aire y nos encañonan con una pistolita .22, un gordote. Con mi conocimiento jurídico dije: ‘este güey ya le jaló. Trae pólvora. Si me lo chingo es legítima defensa’. Y pues, de repente, veo que se estaba agarrando con el de la puerta y la chingada. ¡Se armó una puta balacera Yordi! Matamos a dos cabrones. Matamos al gordo, matamos al otro”, admitió.

Huyó a Tepoztlán

En la entrevista con Yordi Rosado sostuvo que el permiso estaba firmado por el entonces secretario de la Defensa, Gerardo Clemente Ricardo Vega García, y que le fue retirado tras la balacera porque, en lugar de ir a las autoridades, huyó a su casa de Tepoztlán.

Dijo que tras el tiroteo le llamó al “Scarface” para decirle: “Arregla esto. Soy famoso. Me acaban de dar mi portación de arma y me la van a quitar. No tengo ni un mes y ya me chingué a un cabrón, güey”.

Ya en Tepoztlán le llamó a su representante, Nancy Rotman, quien le dijo que se entregara porque lo buscaban por homicidio. Decidió hacerlo y fue al Ministerio Público con el comandante Pedro Hernández Callejas, de la Sedena, donde le hicieron la prueba de la parafina y estaba lleno de pólvora.

El comandante le dijo que tenía graves problemas, pero Palazuelos alegó “legítima defensa”, que tenía un permiso de portación de arma y le presumió: “¿Ya viste quién firma? (el permiso). El secretario de la Defensa Nacional”.

–¿Tú mataste a uno?, preguntó Rosado durante la entrevista.

–Todos. Ahí fue: todo el mundo le dio a todo.

Salió libre tras algunas horas preso, pero le quitaron su arma y el permiso. Al respecto, señaló: “¡Y qué bueno, ya no quiero tener, porque yo sí le jalo!”, confesó.

¿Cuál fue la versión oficial?

Las autoridades dijeron que el viernes 5 de octubre de 2001, alrededor de las 10:00 horas, en la colonia San Miguel Chapultepec, de la Ciudad de México, ocurrió una balacera. Del homicidio fue responsable Rogelio “R”, un vigilante de 26 años que fue trasladado a la agencia 20 del Ministerio Público para rendir su declaración.