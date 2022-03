AMLO defiende espectaculares “ciudadanos” que promueven la consulta de revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó el despliegue de espectaculares en diversas ciudades del país con mensajes de apoyo a su gobierno en el contexto de la consulta de revocación de mandato que se realizará el próximo domingo 10 de abril.

En la conferencia mañanera, al mandatario se le pidió su opinión respecto de la colocación de espectaculares en distintos puntos del país en los que se promueve la consulta de revocación con su imagen y así contestó:

“Pues que lo vea el INE, pero si los ciudadanos quieren participar y quieren que se sepa, pues yo creo que sí tienen derecho de difundir de qué va a haber este evento. Ya no puedo decir qué cosa va a haber porque si no me vayan a cepillar”, expresó.