México no tomará ninguna represalia económica contra Rusia: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno de México no tomará ninguna represalia de tipo económico contra Rusia y Ucrania, porque el propósito de su administración es mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo.

Además, dijo estar en contra de la censura en contra de ciudadanos y medios de comunicación como está ocurriendo en algunos países frente al conflicto bélico que se vive en Europa ante la invasión de Rusia a Ucrania.

“Me manifesté en contra de cuando le cancelaron la cuenta en redes sociales al presidente (Donald) Trump, como también, no estoy de acuerdo con el hecho de que se censure a medios de comunicación de Rusia y de ningún país”, expresó el mandatario en la conferencia mañanera.

Consultado sobre los hechos de violencia en Europa, el presidente de México dijo que no ha tenido comunicación con sus homólogos de Rusia, Valdimir Putin y de Ucrania, Volodímir Zelenski para fijar directamente su postura.

“Estamos en contra de las invasiones, ya fijamos nuestra postura en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y estamos promoviendo que la ayuda humanitaria llegue a Ucrania, a través de la ONU pero no podemos más no podemos caer en un protagonismo que no tiene que ver con la mesura que debe prevalecer en política exterior”, indicó AMLO.

Incluso, recordó que México es un país fraterno donde se atiende, se protege a perseguidos, refugiados.

“Y lo vamos a seguir haciendo, pero en la cuestión económica, no podemos cerrar nuestro territorio a nadie”, advirtió el mandatario mexicano.