Surge #EnElNorteLasNombramos para reclamar justicia por mujeres asesinadas y desaparecidas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y con 3 mil 642 mujeres asesinadas en México de enero a noviembre del 2021, mujeres de los estados de Chihuahua, Nuevo León y Coahuila iniciaron la campaña Norteñas por la Verdad y la Justicia, en memoria de las mujeres a quienes les arrebataron la vida o están desaparecidas.

En conferencia de prensa, el movimiento #EnElNorteLasNombramos dio a conocer que está integrado por las asociaciones civiles Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Paso del Norte), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), y Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

“No son estadísticas, son mujeres con una historia”, afirman, y dan cifras precisas:

En México fueron asesinadas 3 mil 642 de enero a noviembre del 2021, es decir, un promedio de 10 mujeres por día, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De ese total 922 fueron víctimas de feminicidio.

Entre los primeros estados con estos datos se encuentra Nuevo León, en el quinto lugar, con 57 feminicidios; Chihuahua, en el séptimo, con 44 feminicidios, de los cuales 27 se realizaron en Ciudad Juárez (16) y Chihuahua capital (11) como dos de los municipios con mayor número de feminicidios a nivel nacional.

Coahuila se encuentra en el número 17 en el país, con 20 feminicidios, un número no menor. Además, estos datos no contemplan los casos que por omisiones no han sido clasificados como feminicidios, sino como homicidios dolosos.

Además, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México 24 mil 352 mujeres se encuentran en estatus de personas desaparecidas y/o no localizadas:

De ellas, mil 774 casos en el estado de Nuevo León, 849 en Coahuila y 474 en el estado de Chihuahua.

“Sabemos que el miedo y la desconfianza en las autoridades tiene un efecto grave sobre la cantidad de denuncias realizadas, por lo que se estima que estas cifras podrían ascender a un número mucho mayor”, aseguran.

“Las cifras de delitos antes mencionados se limitan a feminicidios y desapariciones, pero en lo que se refiere a violencias contra las mujeres; tendríamos que contemplar otras violaciones a derechos humanos como violencia sexual, abuso sexual, acoso sexual, violencia intrafamiliar, abuso de poder, discriminación, derecho laboral, educativo, de salud, etc.”, añaden los organismos no gubernamentales.

Ante este contexto, las defensoras de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas siguen luchando, sin que existan garantías a la seguridad y la vida de ellas mismas y sus familias.

Explican que las historias compartidas en esta campaña a realizarse durante el mes de marzo son para recordar a las defensoras, mujeres desaparecidas y aquellas que han sido víctimas de feminicidio; para traerlas a la memoria, para decirle a la sociedad que ellas son mujeres que nunca debieron ser asesinadas y/o desaparecidas y nos ¡HACEN FALTA!

“Hacen falta a sus familias, hacen falta a la sociedad, y no podemos normalizar la violencia que existe en nuestro país viendo cifras escalofriantes cada año”, reiteran.

Y añaden que es necesario “que cada vez que escuchemos o veamos una historia como estas nos demos cuenta de que puede pasarnos a nosotras, recordemos que es necesario alzar la voz para que haya Verdad, Justicia y sobre todo que no se repita la historia porque no queremos más asesinatos y más compañeras desaparecidas”.

“Nos unimos para denunciar que el Estado Mexicano tiene una gran deuda porque no ha sido capaz de acercar la Verdad y la Justicia a cada una de ellas -mujeres violentadas en su derecho a la vida”, afirman.