AMLO pide “respetuosamente” al presidente de Argentina aceptar prórroga del FMI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló el contenido de una carta que envió a su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, a quien le sugirió “respetuosamente” que acepten la prórroga de pago que les ofrece el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que no haya moratoria porque esta última decisión no ayudaría al pueblo argentino.

En la conferencia mañanera, el mandatario mexicano informó que, a través de su esposa Beatriz Gutierrez Müller, envió una misiva al presidente argentino porque los medios de comunicación del país sudamericano iniciaron una campaña de desprestigio en su contra por el tema de la deuda millonaria que mantienen con organismos multilaterales.

“Le acabo de mandar una carta a Alberto Fernández porque los medios de información, igual, al servicio de las minorías, han echado a andar toda una campaña en su contra y fíjense lo injusto, él recibe un país que endeudó su antecesor, pero sin límites. El anterior presidente endeudó a Argentina con el apoyo de gobiernos extranjeros y del Fondo Monetario Internacional, para ser claros, que le dieron más dinero del que podía recibir Argentina. ¿Por qué le dieron tanto? Porque querían mantener al mismo presidente”, aseguró el mandatario.

Luego, explicó que el anterior gobierno de Argentina dejó endeudada a la nación andina, al grado de que el gobierno de Alberto González simplemente no puede pagar el préstamo internacional.

“Y ahora los medios al servicio de esos intereses empiezan una campaña en contra del actual presidente, a culparlo a él. Y como decía, Goebbels, propagandista de Hitler, que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, pues llegan a tener efecto esas campañas, esa guerra sucia”, dijo.

Y agregó:

“Es una especie de golpismo, ya no es el golpe de Estado tradicional militar, es un golpe blando con el poder de los medios que por lo general tienen el control de la opinión pública”, refirió el presidente López Obrador.

Enseguida, el mandatario mexicano comentó que haría pública la carta que le envió al presidente argentino porque él mismo ya había hablado de ese tema. En la carta el mandatario le expresó su apoyo ante la “embestida de la élite conservadora” argentina.

“Creo que es oportuno porque están ahora en Argentina decidiendo sobre qué hacer con la deuda, con el Fondo Monetario Internacional, y son dos posibilidades: aceptan una propuesta que les están haciendo de prórroga o declaran la moratoria”, señaló el mabdatario.

Fue entonces que llamó a su homólogo argentino a aceptar el acuerdo del FMI:

“Y yo respetuosamente, porque este es un asunto de los argentinos, pero sí me preguntaran mi opinión diría que acepten la prórroga de pago y que no haya moratoria, que eso no va a ayudar, o sea, que sí consigan mejores condiciones con el fondo, que el fondo asuma su responsabilidad, que les dé facilidades, pero que no se llegue tampoco al extremo de declarar el no pago o la incapacidad de pago o la moratoria, porque eso no ayuda ni a Argentina ni al resto de las economías del mundo”, opinó el presidente de México.