A diferencia de antes, ahora los asesinatos de periodistas no son “crímenes de Estado”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la mayoría de periodistas asesinados este año, fueron ultimados por organizaciones criminales que heredó de sus antecesores y denunció una campaña mediática orquestada por sus adversarios que utilizan “de forma hipócrita” estos homicidios para atacar al gobierno federal como una especie de “golpe blando”.

“Esa oligarquía domina a la mayoría de los medios de información en México y el extranjero, los que de manera hipócrita se rasgan las vestiduras cuestionando que hay inseguridad y que existe, y que la estamos combatiendo, pero su propósito no es que les preocupe la vida de los periodistas, sino que se combaten los privilegios”, dijo.

Y afirmó, prometiendo pruebas de su dicho, que, a diferencia de los homicidios cometidos en sexenios anteriores, los ocurridos en su administración, no son crímenes de Estado.

“Hay una diferencia fundamental, estos no son crímenes de Estado, tenemos todos los elementos para afirmarlo y a diferencia de antes, en todos estos homicidios ya hay detenidos, cero impunidad”, dijo el mandatario en la conferencia mañanera.

Incluso, aseguró que no existe vinculación entre los autores materiales y actores políticos en los casos de los seis comunicadores asesinados este año.

También, señaló que los reporteros victimados durante su gobierno son “humildes” y ejercen su labor en distintas regiones del país.

“Los periodistas que están al servicio de los potentados, no tienen riesgos y, además, no deseamos que les pase nada, a nadie”, expresó.

Cuestionado por un reportero extranjero sobre el caso de los periodistas asesinados en México durante el actual gobierno federal, el mandatario respondió:

“Existe, no tengo la menor duda, una campaña aprovechando esta situación lamentable en contra del gobierno que represento y el fondo es lo que ya te expliqué, los que se dedicaban a robar, a saquear, ya no lo pueden hacer y están buscando la forma de debilitarnos”, aseguró el mandatario.

“Esto que planteas, que lo destacó el Washington Post, también lo planteó el jefe del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, Antony Blinken, su preocupación por los periodistas asesinados en México. Hay que ver las cosas con objetividad y tener todos los elementos y no dejarnos manipular, tener criterio propio”, recomendó el presidente López Obrador a los extranjeros que abordan temas de la vida pública de México.

Previamente, dijo que, en el caso de los periodistas asesinados en su gobierno, “casi todos han sido víctimas de las organizaciones criminales” que se heredaron de una política fallida que inició desde los años ochenta y que se mantuvo por 36 años del periodo neoliberal.

“Esas bandas surgieron durante el periodo neoliberal, fueron incluso toleradas por los gobiernos neoliberales, no hablan ustedes, o muy poco, de que se llegó al extremo de que el secretario de Seguridad Pública de México, de Felipe Calderón, tenía relaciones con el crimen organizado y por eso está preso”, sostuvo el mandatario.

“¿Cuál es la diferencia hora? Se mantienen estas bandas porque lleva tiempo pacificar a un país después de 36 años de promoción desde el Estado de la violencia, pero (hay que) considerar que estamos enfrentando no solo al crimen organizado sino a una mafia del poder”, planteó el mandatario.

Por ello, dijo que, así como hay delincuencia organizada, existe una delincuencia de cuello blanco, que se dedicaban, dijo, a saquear a México.

Enseguida, dijo que no solo son los periódicos que se editan en la Ciudad de México como Reforma y El Universal, sino también en Estados Unidos como The Washington Post, The Wall Street Journal, The New York Times y El País de España porque es una prensa en general “que protege” a grupos de intereses creados, indicó.