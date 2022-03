López-Dóriga se unió a Azucena Uresti y respondió a lo que dijo AMLO sobre Latinus

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El conductor de noticias Joaquín López-Dóriga respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, aun cuando éste no lo mencionó como uno de los comunicadores que, según el mandatario, ha intentado contratar el portal Latinus.

En un video en su cuenta de Twitter, López-Dóriga dijo que López Obrador “siguió en la ofensiva y calumnias en Palacio Nacional contra periodistas”, diciendo “que ya me había contratado Latinus, lo que es una mentira”.

Asimismo, en un tuit, López-Dóriga insistió en que la supuesta contratación de ese medio es mentira y remarcó que su única relación laboral es con Radio Fórmula, desde hace 28 años, y con Milenio, desde hace 16 años.

¿Qué dijo AMLO de Joaquín López-Dóriga?

El miércoles 9 de marzo, en la conferencia de prensa, al referirse a que su gobierno tiene experiencia sobre cómo enfrentar al conservadurismo al que le gustaría que le fuera mal a su gobierno, López Obrador dijo del conductor: “Está como ayer Joaquín López-Dóriga ¿no?, esperando que hubiese enfrentamientos”.

Hoy 10 de marzo, otra vez lo mencionó, pero no cómo dice el conductor, sino para referirse a uno de los que, con la pandemia, querían que el país se endeudara para rescatar a la iniciativa privada.

Así lo dijo: “Y derivado de eso, pues con la pandemia y con la crisis económica, cuando querían que nos endeudáramos para rescatar, como siempre, a los arriba dijimos: No, no; y no nos endeudamos.

“No es el caso de otros países, que recurrieron a la contratación de deuda y tienen problemas. Nosotros afortunadamente no tenemos problemas financieros.

“Y miren esto, esta es la guerra. Había resistido y pues esto sí me preocupa más que un comentario de Aguilar Camín o de López-Dóriga o de la señora, la que mencionamos ayer, que se sintió…”, dijo López Obrador en alusión a Azucena Uresti, a quien cuestionó un día antes por sus críticas al operativo de seguridad por las manifestaciones del 8M.

Y a partir de ahí se refirió a la supuesta oferta laboral de Latinus, pero ya no mencionó a López-Dóriga.

En el resto de su discurso habló de Azucena Uresti, de Héctor Aguilar Camín y de los columnistas de Reforma, de Carlos Loret de Mola y de Claudio X. González.

“Ayer, hablando de lo de la señora Azucena, tengo información de que los están contratando de Latinus. Lo que les planteé es cierto, trabajan en un medio y Latinus los contrata para que sigan en ese medio… Y ahí puede ser que actúen con más moderación, entonces tienen su presencia en ese medio, se hacen famosos y en Latinus es golpear, la estrategia mediática de golpearnos.

“Entonces, no se dejen ustedes porque están tentando. Pagan muy bien en Latinus, se van a rayar, pero van a perder prestigio y ustedes son gente honesta”, dijo a los reporteros en Palacio Nacional.

“Ahí en Milenio está la señora Azucena. Le ofrecieron a tres para irse a Latinus: uno aceptó o lo dejaron con la doble actividad de trabajar ahí en Milenio y también en Latinus, Aguilar Camín; la señora Azucena, también le ofrecieron, pero no aceptó o no la dejaron y siguió ahí, pero sí le ofrecieron también; y los otros medios, bueno, allá en Latinus están los del Reforma, columnistas del Reforma”, dijo el Ejecutivo.

En el resto de su discurso habló de Azucena Uresti, de Héctor Aguilar Camín y de los columnistas de Reforma, de Carlos Loret de Mola y de Claudio X. González.