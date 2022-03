Presidencia respondió “como un niño al que no le gusta que lo regañen”: FIDH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Jimena Reyes, consideró que la reacción de la Presidencia de México a la condena del Parlamento Europeo, sobre la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos “es el tono de un niño que no le gusta que lo regañen”.

En entrevista, citada por El Universal, dijo que la funcionaria señaló que esta reacción es “lamentable y contraria a los protocolos de la diplomacia” al usar términos como “panfleto”, “colonia”, “conquista”, “borregos” y “golpista”, al documento aprobado el jueves 10 de marzo en el Parlamento Europeo.

“Lo sorprendente es la reacción. Me parece que tiene un tono por oportuno. No es el habitual de diálogo entre regiones, países. Usar palabras como hipocresía, colonialismo, panfleto, no es oportuno.

“Lo que se hubiera esperado es que dijeran que el gobierno mexicano está preocupado por la situación de los asesinatos, destacando las cosas que están haciendo. Muy sorprendente, fuera del protocolo internacional clásico en las relaciones entre países”, señaló Reyes.

Dicho texto fue promovido por el Partido Popular Europeo, el Partido Verde, Socialistas, Renew y el Grupo de Conservadores y Reformistas del Parlamento Europeo. Según la funcionaria de derechos humanos, no es distinto al elaborado el 23 de octubre de 2014 sobre la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa.

Desde su perspectiva, el gobierno mexicano interpretó el texto del Parlamento Europeo de manera equivocada, pues, de acuerdo con la interpretación de Reyes, lo que la resolución señaló fue que a nivel local hay problemas de corrupción, asesinatos de periodistas y defensores “en un contexto de crimen organizado endémico muy preocupante”.

Añadió que se debe tener cuidado porque no solo los están asesinando, sino que el gobierno los está estigmatizando en lugar de apoyarlos y reconocer “su labor legítima”.

En ese sentido, comentó: “Ningún gobierno mexicano puede decir que esa no es una realidad, así que es un error, porque es el tono de un niño que no le gusta que lo regañen”, indicó en alusión al comunicado del gobierno mexicano en respuesta al Parlamento Europeo.

“Es preocupante esta actitud estigmatizante hacia la sociedad civil o el periodismo. En la FIDH reconocemos que el problema es abrumador y que estamos en la situación en el que hay un país que tiene estructuras completas de fuerza pública capturadas por el crimen organizado. En vez de enfocarse en eso, contestar así, como si estuviera molesto porque lo critican es una lástima”, opinó.

El Universal también citó la entrevista con el secretario General de la Federación Internacional de Periodismo (FIP), Anthony Bellanger, quien celebró el documento de los eurodiputados sobre México y criticó el pronunciamiento del gobierno mexicano al respecto.

“La FIP acoge la resolución y el reconocimiento de que los periodistas en México viven sus vidas bajo una amenaza diaria de muerte, secuestro y violencia, atrapados entre la brutalidad de los cárteles de la droga y la estigmatización de las autoridades, incluyendo el gobierno central”, señaló.