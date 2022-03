AMLO aconseja al bloque opositor definir a su candidato presidencial y enlista opciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aconsejó a sus adversarios, seleccionar a su candidato presidencial porque hay varios políticos del bloque conformado por el PRI, PRD y PAN que han manifestado públicamente su aspiración.

En la conferencia mañanera, el mandatario consideró necesario que el bloque opositor a su gobierno, comience con su proceso de selección de candidato presidencial porque “no es nada más el tiempo de la campaña”.

Comentó que estos destapes como ocurre con los miembros de Morena, “está muy bien” y señaló que todo debe ser por la vía pacífica y electoral.

“Lo del golpismo, pues si optan por eso, pues también tienen derecho a hacerlo, pero lo mejor sería, por ética, que transparenten el dinero, lo que usan para el manejo en redes sociales y lo que le pagan a los periodistas mercenarios, golpeadores, eso sería bueno.

“Pero si no, si siguen así, labor de zapa, pues nosotros vamos a ejercer nuestro derecho a la réplica y no creo que nos nieguen eso porque a veces quisieran que nos quedáramos con los brazos cruzados, calladitos, ‘ustedes no hablen porque si hablan nos están agrediendo’, no. Somos libres todos”, subrayó el mandatario.