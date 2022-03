AMLO responde a crítica de Sarukhán por su falta de diplomacia: participó en el fraude de 2006

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Arturo Sarukhán, exembajador de México en Estados Unidos durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, obtuvo ese cargo por su participación en el fraude de la elección presidencial del 2006.

Al criticar a sus adversarios que se indignaron en redes sociales por la postura del gobierno de México ante el acuerdo del Parlamento Europeo por el tema de la situación que viven los periodistas en México, el mandatario dijo:

Enseguida, señaló el caso de políticos y de internacionalistas, que reprocharon la "falta de diplomacia" y "urbanidad política" del mandatario mexicano.

“Hay un internacionalista que fue el embajador de Felipe Calderón en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, dice: ‘¿Dónde está la diplomacia?’ Pues, yo le pregunto: ¿Por qué no explica cómo fue que participó en el fraude electoral del 2006 y así se ganó el cargo de embajador?

“¿Y por qué no explica, como embajador de Calderón, si en alguna ocasión informó sobre el tráfico de armas, la entrada de armas de Estados Unidos a México en el operativo Rápido y Furioso, si envió alguna nota de las actividades de García Luna, que ahora está preso en Estados Unidos y que fue secretario de Seguridad en el gobierno de Calderón?”, reviró el mandatario.

Por ello, dijo que, a pesar de la confrontación de sus oponentes, el gobierno federal tiene la obligación de seguir adelante.

“Y es, vuelvo también a decirlo, es normal que haya debate, nosotros no vamos a censurar a nadie. A veces hasta insultan, mientan madre, y no, prohibido prohibir, libertades plenas, libertad de expresión, no a la violencia, todo por la razón y el derecho”, sostuvo el tabasqueño.