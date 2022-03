FGR investiga a Chumel Torres por violencia política de género contra senadora de Morena (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación contra el youtuber Chumel Torres por presunta violencia política de género contra la senadora de Morena, Bertha Alicia Caraveo Camarena.

#8M22: En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer como símbolo de detener la violencia contra mujeres, la senadora Bertha Alicia Caraveo se presentó a levantar una denuncia contra @ChumelTorres ante la Fiscalía General de la República, por violencia política de género. pic.twitter.com/TlKUKo0Xqn — El Gato y el León (@ElGatoyElLeon) March 10, 2022

La legisladora dio a conocer que la FGR abrió la indagatoria luego de que el 8 de febrero pasado interpuso una denuncia en contra de José Manuel “Chumel” Torres Morales, por las agresiones verbales con las que se refirió a Caraveo Camarena en una emisión de su programa de internet.

Caraveo Camarena compartió en Twitter la notificación que la FGR le hizo llegar sobre la apertura de la carpeta de investigación contra el youtuber y escribió que con este hecho, la fiscalía “me reconoce la calidad de víctima de conformidad con la Ley General de Víctimas por su violencia machista”.

“Con motivo de la denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delitos narrados por usted en su escrito presentado ante esta representación social federal, esta Fiscalía inició la investigación correspondiente misma que queda a cargo del suscrito con el número de carpeta FED/FEMDH/FEVIMTRA-CDMX/0000370/2022 por el delito de apología del delito o de algún vicio previsto y sancionado por el artículo 208 del Código Penal Federal”, dice la resolución publicada por la senadora.

La @FGRMexico me notificó que se ha abierto una carpeta de investigación en contra de «Chumel T», al tiempo que me reconoce la calidad de víctima de conformidad con la Ley General de Víctimas por su violencia machista.



Seguiré adelante hasta que la dignidad se haga costumbre. pic.twitter.com/0pHcJzu5Is — Bertha Caraveo (@CaraveoBertha) March 14, 2022

Chumel Torres en una transmisión presentó un video en el cual la senadora Caraveo expresó desde la tribuna senatorial su apoyo al hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador por la polémica de la llamada “casa gris” de José Ramón López Beltrán y su esposa.

“Todo mi apoyo y solidaridad a José Ramón López Beltrán y su familia. Y también se los digo: fue, es y será un honor estar siempre con Obrador. Es un honor estar con Obrador”, expuso la senadora de Chihuahua.

Chumel espeto: “Esta estúpida, quise decir tarada, es Bertha Caraveo, de Chihuahua, me lleva la verga. Señora, tantito más arrastrada y babosa y le crece caparazón, mija. Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el Presidente. Se supone que es de Chihuahua, mamacita. Yo soy de Chihuahua y tus pendejadas no me representan, usted no ama a México, ama a López Obrador. ¿Le puedo decir que se vaya a la verga o es muy fuerte? ¡Váyase a la verga!”.

A partir de estas expresiones es que la legisladora de Morena presentó la denuncia ante la FGR en el contexto del Día Mundial de la Mujer y puso en un tuit: “El comunicador @ChumelTorres es un violentador de mujeres. Por eso lo denuncié hoy por violencia política de género ante la @FGRMexico en el marco del #DiaInternacionalDeLaMujer”.