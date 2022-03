Nuestros adversarios quieren tener en salmuera al gobernante que no se arrodilla: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus adversarios le apuestan a un golpe mediático conocido como “golpe blando” para debilitar a su gobierno y socavar su autoridad política y moral.

“No es el que haya un golpe de estado militar, no, es tener al gobernante que no se les arrodilla en salmuera, a fuego lento, con guerra sucia permanente, con campañas de calumnia, con desprestigio para buscar socavar su autoridad moral y política”, expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario advirtió que ese tipo de golpismo blando, no les ha funcionado a sus opositores y señaló que el bloque conservador -como denomina a sus enemigos políticos- lo que pretende es tener un presidente débil para “robar a sus anchas”.

“Por eso hablo de golpismo, no les ha funcionado, ni les va a funcionar, pero es muy interesante que la gente lo sepa: lo que quieren es tener un presidente débil”, dijo

Prosiguió:

“Además si tenemos diferencias, que las tenemos, la mejor manera de resolverlas es por la vía pacífica y democrática, no con el golpismo porque si no se opta por la vía democrática ¿por qué está optando Claudio X. González y los traficantes de influencias y los periodistas vendidos o alquilados, más que periodistas, los dueños de los medios de información convencionales, no todos, pero sí la mayoría, o los intelectuales orgánicos, a qué le apuestan? Al golpismo mediático”, aseguró el mandatario.