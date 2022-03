Coordinador del PRI pide al INE que remuevan espectaculares que promueven la revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Rubén Moreira, coordinador de la JUCOPO y del grupo parlamentario de PRI en San Lázaro, llamó hoy al INE a hacer uso de sus facultades legales y mande a derrumbar las estructuras de los espectaculares que promueven la revocación de mandato del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Que mande a quitar las lonas, que cancele los permisos de los espectaculares y los mande a remover, que si es una autoridad firme que lo demuestre”, dijo hoy el priista en conferencia de prensa.

Aseguró que en caso de no actuar, el INE como órgano legal “quedará muy mal”.

El contexto de las declaraciones de Moreira se da luego de que ha reiterado esta semana en conferencias de prensa su rechazo a la consulta de revocación de mandato, pues afirma que en teoría se tendría que hacer para evitar una ruptura de gobernabilidad, en cambio en México la están promoviendo los mismos que quieren que López Obrador se quede en el cargo y dijo “empezamos a caer en absurdos, la pregunta no se entiende”.

“No es una cosa natural, no había esa inquietud en la nación, ahora tienen que promover que vayan porque si no van el fracaso va a ser que no se junte el número (de votos) que se requiere para que sea vinculante, y vamos a ver cómo se tiró el dinero”, sostuvo.