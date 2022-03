Diputada de Morena acusa al gobernador panista Cabeza de Vaca de correrlos de Informe

REYNOSA, Tam., (apro).- La diputada local de Morena, Magaly Deándar Robinson, se quejó de que ella y cuatro diputados de la fracción morenista en el Congreso Local, fueron corridos directamente por el gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, de la sede donde presentaría su sexto informe, al señalarles que no habían sido invitados al evento.

En entrevista, la legisladora del Distrito 5 reynosense, explicó que por la invitación que le hizo llegar el Gobierno de Tamaulipas, acudió al Centro de Convenciones ubicado en esta frontera, junto a sus compañeros de fracción Ovidio García, Humberto Prieto, Casandra de los Santos y Marco Gallegos.

Acompañaban la comitiva de legisladores los también morenistas alcaldes de Reynosa y Díaz Ordaz, Carlos Peña y Nataly García, así como el senador Faustino López, quienes también se retiraron del evento, en solidaridad con sus compañeros legisladores

Al relatar el incidente, Deándar explicó que al ingresar al lugar después de las 11:00 horas, el mandatario panista, quien abiertamente está confrontado con la bancada morenista, se dirigió directamente a ella para pedirle que se retirara.

“Llegamos y había un salón donde recibían a los invitados especiales. En la puerta me presenté como diputada local. Cuando entramos, todo mundo se preguntó qué hacen estos aquí. Luego llegó Cabeza de Vaca y me dio un apretón que casi me rompe los dedos. Pero yo le apreté el triple”.

“Y nos dice que era un evento privado y que no estábamos invitados. Yo le dije que sí y le mostré mi invitación. Además, no es evento privado es del pueblo, y si quiere hacer algo privado que vaya y haga eventos su casa. Pero nos insistió, que no estábamos invitados, y nos invitaron a que nos fuéramos”, dijo en entrevista la legisladora.

En medio del intercambio, se aproximó el secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Peña quien les pidió “con mucha pena” que desalojaran la sede del Informe, porque el evento era privado y que luego los buscaría.

Mientras los diputados se encaminaban a la salida eran vigilados de cerca por los policías del Grupo de Operaciones Especiales, los Gopes, que los acompañaron hasta sus coches, relató la diputada, quienes es de origen reynosense, igual que el mandatario panista.

“Lo que esto me da a entender es que el gobernador tiene miedo. Que solamente invitó a aplaudidores. No querían agitadores. Yo no iba a decir nada. Yo solo iba a escuchar, pues nos invitaron y tengo el deber de escuchar lo que dice, además es nuestra ciudad. Como le dije, a mí no me corrieron, corrieron a los miles de ciudadanos que representamos”, dijo.

Este martes García Cabeza de Vaca deberá ir al Congreso a entregar por escrito el Informe, aunque podría enviar un representante.

Cuando se le preguntó cómo lo tratará en la sede del Legislativo estatal, si acude, Deándar Robinson respondió con ambigüedad: “Ya veremos”.