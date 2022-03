AMLO convoca a la sociedad a participar en la consulta de revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a la sociedad a participar en la consulta de revocación de mandato del próximo domingo 10 de abril, argumentando que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), no quieren promover el ejercicio de democracia participativa.

Incluso, exhortó a sus adversarios que aprovechen la oportunidad de obligarlo a separarse del cargo porque afirman que “todo en México está mal”, en lugar de fabricar golpes blandos, a través de campañas mediáticas de desprestigio en su contra.

“Y lo tengo que decir porque el INE de manera cómplice no informa, violando la constitución, de que el día 10 de abril se le va a preguntar al pueblo de México, a todos los mexicanos: ¿Quieres que siga el presidente o que renuncie?”, indicó.

“Y aquí bajo palabra de honor por mis convicciones principios e ideales, si la gente vota porque renuncie, me voy. No espero, no le hace que no sea el 40 por ciento del padrón que participe, entonces ¿por qué no ellos promueven esto mejor? Es legal, es constitucional. ¿Por qué la guerra sucia? ¿Por qué la actitud perversa de no dar la cara y no abiertamente enfrentar el proyecto que representamos?”, reprochó AMLO.

En la conferencia matutina, el mandatario criticó nuevamente la actitud asumida por los consejeros del INE frente a la consulta de revocación de mandato y dijo que están violando la Constitución.

“¿Por qué no informa que pusieron menos casillas? porque no quieren que la gente participe, imagínense, un Instituto que supuestamente debe de promover la democracia, dedicado a obstaculizar la democracia, a impedir la democracia y atentar en contra de la democracia”, aseveró el tabasqueño.

Luego, comentó que tiene que decirlo porque, aseguró que llegó a la Presidencia para “hacer valer la democracia”, enfrentando fraudes y trampas electorales de autoridades, y de grupos de intereses creados, indicó.

“Y tengo que decir que no solo hay que participar todos, hasta los que voten en contra de nosotros, todos, que de manera libre de acuerdo a nuestra conciencia, con nuestro criterio, decidamos de forma pacífica, que todos participemos el día 10 de abril, todos y esto lo hago porque están callados los del INE en una actitud contraria a la constitución y totalmente antidemocrática”, sostuvo AMLO.

Enseguida pidió “ de manera respetuosa” a los consejeros del INE que se reúnan y definan el tema de la ubicación de casillas porque “las están escondiendo”, aseguró.

“Que se dé a conocer dónde estarán las casillas y que haya boletas suficientes, nada de que ya se agotaron y que no me vayan a cepillar por lo que estoy diciendo. Me veo obligado a hacerlo porque ofrecí cumplir con la constitución y hacerla valer”, dijo y agregó:

“¿Cómo voy a estar callado, si estoy viendo de que están actuando en contra de la democracia? Quieren una democracia a modo, esa es la democracia cuando ellos puedan imponerse para seguir robando, esa es la democracia; si no pueden imponerse y no pueden seguir robando, no hay democracia”, reprochó el presidente Obrador.