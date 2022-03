AMLO deslinda a su gobierno de la detención de “El Bronco” y condena la difusión de fotos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador deslindó al gobierno federal del caso de la detención del excandidato presidencial, Jaime Rodríguez Calderón y condenó la difusión de imágenes de “El Bronco” en la cárcel.

Por ello, exhortó a las autoridades del estado de Nuevo León a informar, cuales fueron los motivos y causas, así como presentar las pruebas, transparentar todo y como son asuntos importantes “se tiene que informar bien a todos los ciudadanos”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario comentó que se enteró de la detención de El Bronco ayer por la tarde y dijo que este caso “no es nada vinculado” al gobierno federal.

“Aclararlo, se tiene que informar bien sobre las causas”, sostuvo el mandatario.

“Lo que no me gustó y eso lo digo porque creo que afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron, eso no. No es un asunto jurídico, se trata de la dignidad y el honor de las personas y como dijo El Quijote: ‘por la dignidad y por la libertad se puede arriesgar hasta la vida’. Lo que hicieron con el presidente de Honduras (Juan Orlando Hernández), que lo encadenan, esas cosas no se deben de permitir”, refirió el mandatario.

Enseguida, reiteró su desagrado por la exhibición mediática de las fotos de Jaime Rodríguez Calderón al interior de la cárcel y sugirió que “ojalá no vuelva a suceder”.