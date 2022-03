AMLO lamenta el asesinato del periodista Armando Linares, director del portal Monitor Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del periodista Armando Linares López, director del portal Monitor Michoacán, y reveló que la víctima había rechazado la protección del gobierno federal pese que dos de sus colaboradores tenían medidas de seguridad.

“Adelantar que en este lamentable caso, de tres periodistas de ese portal de noticias, dos tenían protección. ¿Por qué el finado no aceptó la protección? Desde luego eso no justifica nada, pero se tiene que conocer toda la verdad y tenemos que ser muy puntuales porque hay mucha zopilotada que están molestos pero no por esto”, dijo en referencia a los crímenes contra periodistas.

Incluso, aseguró que todos los crímenes contra periodistas registrados durante su gobierno, han sido cometidos por la delincuencia organizada.

"No hay, en ninguno de estos asesinatos, elementos para señalar como responsables a servidores públicos, eso es muy importante porque si no los del Parlamento Europeo, que defienden intereses de empresas corruptas, utilizan estos lamentables casos para golpear a nuestro gobierno como lo hacen los periodistas mercenarios de México y otras partes del mundo con toda esta campaña en contra”, dijo y agregó:

"Lo que nosotros tenemos de información es que son crímenes que han cometido bandas de delincuentes, que dicho sea de paso, que son bandas que surgieron en el periodo neoliberal cuando se apostó a enfrentar la violencia con la violencia y cuando imperaba la corrupción, esa que callaron como momias los periodistas del régimen anterior”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario informó que mañana se presentará un informe sobre el tema de Seguridad donde se va a explicar la situación de los asesinatos contra periodistas, “caso por caso”.

Por ello, insistió en decir que si los reporteros, amigos y familiares de los comunicadores victimados, tienen elementos para afirmar que detrás del asesinato está un servidor público, “de inmediato se actúa”, aseguró.

Acerca del asesinato del director del portal Monitor Michoacán, Armando Linares López, adelantó que no se trata de un crimen de Estado y advirtió que no habrá impunidad.

“Nunca jamás, nosotros vamos a mandar a matar a nadie ya no es el tiempo del mátalos en caliente y cero impunidad”, sostuvo AMLO.

Luego, recuerdo que durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y se desató la violencia, no había sistemas de protección a periodistas, “para que no se rasguen las vestiduras”, reprochó.

Tampoco, se clasificó como feminicidios los asesinatos de mujeres, imperaba la impunidad y no había planes de búsqueda de desaparecidos.

“Nada de eso, nada más para recordar, ahora estamos aplicados en proteger a los ciudadanos, a los defensores de derechos humanos, a periodistas y repito, el Estado no reprime, no asesina y tampoco se permite la impunidad”, sentenció.