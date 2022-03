AMLO no dormirá en hotel del AIFA …porque no está certificado; hará 40 minutos desde Palacio, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya no va a dormir en el hotel del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), previo a la inauguración de la obra este lunes 21, porque está terminado, pero no certificado.

Y tras revelar ese detalle dijo que dormirá en Palacio Nacional y podrá demostrarle a sus adversarios que el trayecto del zócalo capitalino a la base aérea militar de Santa Lucía en Tecámac, estado de México, se puede realizar en 40 minutos.

“Ya no me voy a ir a dormir allá (al hotel del AIFA), está terminado el hotel pero no está certificado, es un procedimiento y no quiero verme influyente, voy a dormir aquí porque les voy a demostrar que voy a hacer media hora o 40 minutos porque me voy a ir a las cinco de la mañana porque tengo que estar a las seis allá, entonces me voy a quedar a dormir aquí (en Palacio Nacional), allá nos vamos a ver a las siete en la conferencia mañanera y yo voy a estar a las seis en la reunión de seguridad”, expresó.

En la conferencia matutina, el mandatario hizo referencia a un comentario del periodista Joaquín López Dóriga, quien aseguró que AMLO llegaría a dormir al hotel del AIFA un día antes de su inauguración por lo retirado que está el aeropuerto de la Ciudad de México.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo textual:

“Ya está terminado, el hotel está muy bien, lo que pasa es que hace falta una certificación y dije, no y como leí el comentario de Joaquín, que me dio risa, no hay que perder el sentido del humor, que me voy a tardar dos horas en llegar y que por eso me voy dormir allá un día antes pues no. Voy a dormir aquí y me voy a hacer 40 minutos”, aseguró el tabasqueño.