Comparecencia de Gertz Manero será a puerta cerrada y sólo ante la Jucopo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, “comparecerá” este jueves a puerta cerrada ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, informó que, por un acuerdo de la Jucopo, Gertz Manero comparecerá en un encuentro privado ante los coordinadores de las distintas fuerzas políticas y ante la Mesa Directiva de la Comisión de Justicia. El encuentro será a las 17 horas de este jueves.

Al enterarse de la confirmación de la reunión de Gertz en la Jucopo, la senadora Lilly Téllez, del PAN, pidió que la Mesa Directiva solicite que la comparecencia se haga ante el pleno del Senado.

Desde su escaño, la senadora Téllez exigió a la presidenta Olga Sánchez Cordero ejercer su facultad para ello.

Sin embargo, la presidenta de la Mesa Directiva solo le respondió: “Tomamos nota”.

“Nosotros dimos nuestro voto para ratificar al fiscal Gertz Manero ante el Pleno, entonces él debe venir a comparecer ante el Pleno, más aún cuando de lo que estamos hablando es sumamente grave para el Estado de derecho, dado que escuchamos los audios en los que el fiscal presiona a la Corte”, dijo la legisladora panista.

“Debe de comparecer aquí en el Pleno del Senado de la República, no ante un pequeño grupito de senadores que le van a hacer un Tifari realmente… no nada más a ellos les corresponde, no nada más ellos tienen la facultad, porque hay que recordar que Morena es un cero a la izquierda frente al gobierno, Morena no lo va a cuestionar”, criticó la exconductora de televisión.

Sin embargo, en entrevista con medios de comunicación, Monreal dijo que las reuniones de este tipo se mantienen en el sigilo, por la información que se maneja.

“Creo que es lo más correcto y lo más conveniente”, aseguró Monreal.