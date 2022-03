La SCJN estaba “tomada” durante el gobierno de Calderón: Arturo Zaldívar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, rechazó que existan presiones en el caso de la familia política del fiscal Alejandro Gertz Manero.

En conferencia de prensa, Zaldívar aseguró que “las presiones ya no son como las de antes”, cuando, aseguró, la SCJN estaba “tomada” durante el gobierno de Felipe Calderón.

“No es que venían a hacer visitas, tenían tomada la Corte, pueden dar fe de cómo hubo ministros que leyeron el memorándum que les dio la autoridad como si fuera su alegato en el Pleno”, recordó.

Al recordar los casos de la Guardería ABC y el caso de la francesa Florence Cassez, Arturo Zaldívar señaló:

“No, presiones cuando nos quedábamos tres en minoría para no tocar ni con el pétalo de una rosa al gobierno de Felipe Calderón, presiones para que no se liberara a una ciudadana francesa a la cual se le fabricó un delito y se le violó todo el debido proceso y todos sus derechos humanos y tan es así que mientras Calderón fue presidente no se pudo dictar una decisión de fondo en ese asunto”, señaló.

Aseguró que eso ya no ocurre con el caso de la familia política del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

“El 28 de marzo votaremos con absoluta libertad y si hubiera alguien que votara en un sentido distinto del que todo mundo está esperando, no es porque entonces: 'ah, mire, sí, esa ministra o ese ministro los tenía el fiscal', ¡No señores! Es un órgano colegiado y estamos discutiendo un asunto jurídico, y hay dos historias y dos partes, cada una ha presentado sus alegatos, cada una ha presentado sus pruebas”, afirmó.

Espionaje telefónico

Las declaraciones de Zaldívar surgen luego de que el viernes 4 se difundieran cuatro llamadas telefónicas del fiscal que revelan su intervención ante la Suprema Corte para buscar una resolución en su favor en el caso que impulsa contra la expareja y la exhijastra de su hermano Federico, a quienes acusa de haberlo asesinado.

La serie de conversaciones telefónicas sostenidas por el fiscal con Juan Ramos López, a quien nombró fiscal de Control Competencial de la FGR, evidencian la estrategia de Gertz Manero para impedir que los ministros apoyen el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien, asegura, no cumplió con lo acordado y pretende dejar en libertad a Alejandra Cuevas, hija de la expareja de su hermano.