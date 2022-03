AMLO acata resolución del TEPJF sobre la consulta: “Ya no puedo hablar de eso porque me cepillan”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya no puede hablar sobre el tema de la consulta de revocación de mandato porque las autoridades electorales se lo prohibieron.

“Ya no puedo hablar de eso porque me cepillan, cambia de tema. Ya no puedo hablar”, respondió el mandatario en la conferencia mañanera a pregunta de una reportera.

El silencio del mandatario se dio luego de que ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), emitió ayer una resolución donde confirmaron por unanimidad la orden del Instituto Nacional Electoral (INE) al presidente Andrés Manuel López Obrador de abstenerse de promocionar el proceso de revocación de mandato.

Ayer convocó a la sociedad a participar en la consulta de revocación de mandato del próximo domingo 10 de abril, argumentando que los consejeros del INE no quieren promover el ejercicio de democracia participativa, porque se le hizo un tema grave.

“No quiero que usen de excusa el que yo estoy participando, ayer hablé porque es una cuestión muy grave lo que está sucediendo todavía pero ya se lo dejo a los ciudadanos”, indicó.