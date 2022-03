La Alianza de Medios Mx condena el asesinato del periodista Armando Linares

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Alianza de Medios Mx condenó el asesinato en Zitácuaro, Michoacán, del periodista Armando Linares, director del medio local Monitor Michoacán, ocurrido el martes 15 de marzo.

La agrupación exigió fortalecer los mecanismos de protección para los periodistas establecidos tanto a nivel federal como estatal, y detener la estigmatización de la prensa replicada ya en varios estados, para presentarla como adversaria de los gobernantes.

En una carta pública, el conglomerado de empresas periodísticas destacó que solo en el transcurso de este año han muerto de la misma manera los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, en Tijuana, Baja California; Heber López Cruz, en Salina Cruz, Oaxaca; Juan Carlos Muñiz, en Fresnillo, Zacatecas; Jorge Camero Zazueta, en Empalme, Sonora; Roberto Toledo, en Zitácuaro, Michoacán, y José Luis Gamboa, en Veracruz, Veracruz.

“El actual grado de violencia contra periodistas no tiene precedente desde que existe un registro sistemático de estos crímenes en México. No se trata de un daño colateral de los niveles de inseguridad en el país. Puede presumirse que los autores materiales están ligados a bandas criminales, pero ante la ausencia de investigaciones eficaces, no se puede descartar el involucramiento de actores políticos locales o de otro género como autores intelectuales”, destacó la agrupación civil.

En su misiva, la Alianza de Medios MX sostuvo que al matar a periodistas se hiere de gravedad la vigencia de un derecho esencial en democracia, el de todo ciudadano a estar informado, conocer los desafíos que enfrenta como integrante de una comunidad, y tomar decisiones en su vida cotidiana.

“Los ataques contra periodistas lesionan la libertad de expresión de todos, una libertad cuya vigencia hace posible todas nuestras demás libertades. Este desafío a la convivencia democrática debe ser comprendido y encarado por la nación en su conjunto, desde todos los niveles de autoridad y los diversos órganos del Estado, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, indicó la asociación civil.

Manifestó que los medios de comunicación que integran la alianza consideraron necesario volver a elevar la voz “para apoyar el debate ante un drama cuya expresión más cruda es el asesinato de periodistas, pero que también se expresa en zonas de silencio, porque medios e informadores deciden autocensurarse bajo amenazas encubiertas, sobre todo ante la certeza de saberse indefensos”.

Como industria, los integrantes de esta alianza se comprometieron a impulsar los programas de capacitación y protección al gremio.

Saludaron la iniciativa gubernamental, a diversos niveles, en busca de combatir la impunidad que suele dominar este tipo de casos y el ofrecimiento del gobierno federal para informar cada 15 días sobre el avance de las indagatorias respectivas.

“Investigaciones expeditas y eficaces son esenciales para llevar ante la justicia tanto a la mano ejecutora como a las que puedan hallarse atrás”, advirtió la alianza integrada por El Universal, Proceso, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Eje Central, El Heraldo, la Organización Editorial Mexicana (OEM), La Silla Rota, Publimetro, El Dictamen, Político Mx, Vanguardia, El Economista y Debate.