“No existe certeza” sobre el número de cuerpos en fosas comunes: Encinas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, advirtió que el rezago en materia forense y de identificación de personas es un problema grave que debe ser resuelto a corto plazo, porque “no existe certeza” del número de cuerpos sin identificar que permanecen en los servicios forenses o en las fosas comunes de los panteones del país.

“No existe un censo sobre los cuerpos no identificados ni tampoco sobre los identificados y no reclamados en las fosas comunes. Esta es una omisión legal muy grave que involucra a distintos ámbitos de autoridades, desde las fiscalías, secretarías de Salud o tribunales, hasta municipios por el manejo de las fosas comunes en los cementerios”, indicó.

Además, dijo que tampoco existe una base de datos de genética nacional que permita la confrontación de los datos que se obtienen, tanto de las muestras genéticas tomadas por las familias como de las que se levantan de los cuerpos encontrados.

"Esta información genética no se comparte, no se contrasta, no existen capacidades y voluntades, que ese es el principal problema, falta de voluntad para hacerlo de manera masiva y la información forense se mantiene fragmentada”, señaló el funcionario federal.

En la conferencia mañanera, Encinas Rodríguez presentó un amplio informe sobre la situación de emergencia que se vive en el país en materia forense ante el drama de personas desaparecidas en México.

Al respecto, señaló que si bien el problema de buscar personas desaparecidas, así como identificar los cuerpos que son localizados en fosas clandestinas y que permanecen en los servicios forenses y fosas comunes de panteones municipales, corresponde "fundamentalmente al ámbito local” (fiscalías estatales, tribunales superiores de justicia y secretarías de Salud), requiere de una acción puntual del Estado mexicano para abatir esta situación.

El subsecretario de Gobernación aseguró que actualmente no solamente se carece de capacidades institucionales humanas, sino también, “no hay voluntad política” a nivel estatal para encarar esta crisis.

Ello a pesar de que en los últimos años se han invertido de 2019 y el 2022, más de tres mil 400 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Búsqueda hacia los estados para “enfrentar, frenar y revertir esta situación”, refirió.

Luego, señaló que el rezago en materia forense y de identificación de las personas, es un problema que se debe revertir en el corto plazo.

“En primer lugar, tener certeza del número de cuerpos no identificados que existen hoy en los servicios forenses o en las fosas comunes de los panteones del país”, sostuvo Encinas.

Las cifras

Recordó que en 2019 se realizó un censo de los restos humanos y cuerpos que se encontraban en los servicios forenses y las fosas comunes, en un ejercicio conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), donde en ese momento se identificaron 37 mil personas sin identificar, ocho mil de las cuales se encontraban en los servicios forenses y el resto en las fosas comunes.

Este dato se ha venido confirmando en los últimos años, aseguró Encinas Rodríguez, y puso como ejemplo las siguientes cifras.

En 2020, la asociación civil Quinto Elemento estimó 39 mil cuerpos sin identificar en el país; el Censo Nacional de Procuración de Justicia que hace el Inegi en los estados, donde identificó solamente más de nueve mil 400 personas fallecidas y restos humanos, sin considerar los servicios periciales que no están dentro de las fiscalías; el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos que, a partir de solicitudes de información y trabajo de campo, levantó un registro de poco más de 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y en las fosas comunes del país.

Mientras, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, señala que 10 estados del país (Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa y Sonora), concentran el 80 por ciento de los cuerpos de personas fallecidas.

“Esto por supuesto choca con otros problemas, no existe un censo sobre los cuerpos no identificados ni tampoco sobre los identificados y no reclamados en las fosas comunes”, reprochó.

Las acciones

Esta omisión legal, dijo, es muy grave porque involucra a distintos ámbitos de autoridades, desde las fiscalías, secretarías de salud o tribunales, hasta municipios por el manejo de las fosas comunes en los cementerios.

Luego denunció que no hay una base de datos de genética nacional que permita la confrontación de los datos que se obtienen, tanto de las muestras genéticas tomadas por las familias como de las que se levantan de los cuerpos encontrados.

En respuesta a esta situación, informó que el gobierno federal se está enfocando en atender los temas de búsqueda, identificación de las personas desaparecidas en la construcción de capacidades institucionales y de infraestructura para garantizar el derecho de las familias que exigen justicia.

Relató que las acciones consisten en integrar el Sistema Nacional de Búsqueda, la comisión nacional, las 32 comisiones locales, elaborar los protocolos homologados de búsqueda con especialidad en perspectiva de género y atención a niñas y mujeres, el caso de personas migrantes.

Así como la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Humana, donde destaca el reconocimiento y la competencia del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que visitó México tras su conformación en noviembre del 2021 y que el próximo 8 de marzo presentará el informe del recorrido en el país.

También dijo que se construyeron dos centros regionales de identificación humana a través de inversión federal, uno en Saltillo, Coahuila, y el segundo en San Luis Potosí.

Además de fortalecer todos los aspectos de cooperación internacional.

“Actualmente estamos trabajando con la Unión Europea, con las embajadas de Alemania, con su agencia G y Z, con la Embajada de Estados Unidos, su agencia US, y con distintas agencias internacionales para apoyar las capacidades forenses en distintos estados”, refirió.

Encinas Rodríguez señaló que el trabajo para identificar cuerpos se enfoca en los estados de Coahuila, Jalisco, Sonora y Tamaulipas con el apoyo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, uno de los equipos periciales más calificados que existen en el mundo.

Destacó la firma de un convenio de colaboración y entrenamiento del Instituto Nacional de Medicina Genómica, la institución científica más importante de nuestro país.

“El objetivo de este convenio es desarrollar las capacidades de identificación humana partiendo de muestras complejas, aprovechando la capacidad instalada de análisis genético y el personal altamente calificado del Instituto Nacional de Medicina Genómica, con lo cual ya podrán realizarse en nuestro país el análisis de muestras complejas. Es decir, queremos tener un Innsbruck mexicano y para ello hay que reconocer la disposición, es el primer convenio que firma la Universidad de Innsbruck con otra institución científica de otro país”, sostuvo Encinas.