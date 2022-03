SSPC asegura que son 6 periodistas asesinados en 2022 y hay 16 detenidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Seguridad federal (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que en este año han sido asesinados seis periodistas y 16 presuntos responsables están vinculados a proceso penal por estos crímenes que atentan contra el derecho a la libertad de expresión.

“Únicamente en el caso de José Luis Gamboa -comunicador veracruzano ejecutado el pasado 10 de enero-, no hay detenciones y el caso reciente de hace dos días de Armando Linares, reportero asesinado en Zitácuaro, Michoacán, ya se tienen identificados a los autores materiales”, indicó.

En la conferencia mañanera, el funcionario federal presentó un informe sobre los homicidios de periodistas donde solo consideran seis casos, entre ellos: Margarito Martínez, asesinado el 17 de enero en Tijuana; Lourdes Maldonado, victimada el 23 de enero; Heber Fernando López, ejecutado el 11 de febrero en Salina Cruz, Oaxaca; Juan Carlos Muñiz, acribillado el 4 de marzo en Fresnillo, Zacatecas, y Armando Linares López y José Luis Gamboa.

En contraste, organizaciones civiles y de periodistas reivindican ocho colegas asesinados durante este año, como el de Roberto Toledo, colaborador del portal Monitor Michoacán y ejecutado en un despacho jurídico en la ciudad de Zitácuaro a finales de enero pasado, y Jorge Camero, colaborador del portal El Informativo de Sonora y exsecretario particular del alcalde de Empalme, Luis Fuentes Aguilar, quien fue ejecutado a finales de febrero de este año.

Siguen sin considerar a dos periodistas que SÍ eran PERIODISTAS. Ten, para que no los olviden. ¡Dejen de maquillar cifras! pic.twitter.com/opFgyv2ty2 — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) March 17, 2022

Al respecto, Mejía Berdeja informó que en el caso más reciente del director del portal Monitor Michoacán, Armando Linares López, ya fueron identificados a los autores materiales.

Apoyado por imágenes que fueron exhibidas en pantalla y el testimonio de vecinos que también proporcionaron video grabaciones, el domicilio de Linares López fue ubicado por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, uno de ellos con uniforme deportivo estuvo preguntando por el comunicador.

Posteriormente, un sujeto vestido de traje negro, camisa blanca y corbata roja, llegó a la casa de Linares López y después de dialogar en la calle con la víctima, ambos se introdujeron al inmueble donde finalmente el reportero fue ejecutado, explicó el subsecretario de Seguridad federal.

Mejía Berdeja dijo que al reportero Armando Linares López se le ofreció seguridad a través del Mecanismo estatal y federal de Protección de Periodistas, pero la víctima rechazó las mediadas.

“Comentar que dos de sus compañeros de esta misma publicación digital, sí se ciñeron a este mecanismo e incluso ya no están ahorita en su región, sino que están sujetos a un mecanismo de protección plena por parte del mecanismo. Desafortunadamente Armando, no obstante las múltiples gestiones que se hicieron, no quiso sujetarse a este mecanismo”, refirió Mejía Berdeja.

En el caso del periodista Margarito Martínez, quien fue asesinado el pasado 17 de enero en Tijuana, recordó que hay 10 personas de una organización criminal dedicada al narcomenudeo que fueron detenidos, y tres de ellos ya fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado, uno como autor intelectual y dos como ejecutores del crimen, informó Mejía Berdeja.

Sobre el crimen de la periodista Lourdes Maldonado, indicó que hay tres presuntos responsables vinculados a proceso penal por el homicidio.

En ambos casos registrados en la ciudad de Tijuana, las autoridades no informaron el origen del asesinato de los periodistas bajacalifornianos.

También, señaló que en el caso de Heber Fernando López, asesinado en Salina Cruz, ya fueron detenidos en flagrancia los dos autores materiales y actualmente están vinculados a proceso.

Mientras que en el crimen de Juan Carlos Muñiz, victimado el 4 de marzo en Fresnillo, Zacatecas, fue detenido el autor material del crimen, un sujeto identificado como Emmanuel de Jesús “El Piros”, quien enfrenta otro proceso por secuestro agravado.