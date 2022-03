AMLO rechaza reforma que permite a empresas pagar créditos antes de pagar salarios a empleados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su rechazo a la reforma aprobada ayer en la Cámara de diputados para que los dueños de empresas paguen los créditos de nómina de sus empleados, sin consultarlos, antes de pagarles sus salarios.

Por ello, lanzó un llamado al Senado de la República para que rechace esta reforma y advirtió que si los legisladores mantienen esta iniciativa, será vetada por el poder Ejecutivo.

No estoy de acuerdo con esa reforma, no creo que deba de embargar el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia, es lo que permite el sustento de la familia, el salario es sagrado y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador, ningún Banco debe hacerlo, ninguna institución financiera y el gobierno no debe prestarse a eso”, sentenció.