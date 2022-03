“Adecuado, correcto y oportuno”, el mensaje de Biden sobre la reforma migratoria: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó “adecuado, correcto, oportuno” el pronunciamiento de su homólogo de Estados Unidos Joe Biden respecto de la aprobación de la reforma migratoria en el Congreso durante su discurso del martes pasado sobre el Estado de la Unión.

El mandatario dijo que México no quiere un vecino fuerte en lo bélico y débil en lo económico y comercial en referencia a la intervención estadunidense en la guerra en Ucrania.

Arguyó:

“¿Qué pasaría hacia adelante si esto continúa? Van a querer o mantenerse en la tentación de mantener la hegemonía con lo militar y eso no conviene a nadie”, expresó.

La reforma migratoria propuesta por el Partido Demócrata en febrero del año pasado incluye una ruta a la ciudadanía para 11 millones de migrantes. También la protección permanente para casi 700 mil “dreamers”, para los trabajadores agrícolas; la elevación del salario mínimo a 15 dólares la hora; la ampliación de la cobertura de salud y pago igualitario a las mujeres, entre otras consideraciones.

Sin embargo, la aprobación aún está en duda por lo que Biden urgió nuevamente al Congreso su ratificación y afirmó que “no solo es lo correcto, sino que también es inteligente a nivel económico”.

López Obrador dijo que, ante el conflicto bélico en Europa por la invasión de Rusia a Ucrania, “es indispensable” avanzar en la integración económica del continente americano como lo hizo la Unión Europea, comenzando por fortalecer América del Norte, indicó.

“Que se entienda, es elemental. No se va a poder crecer en América del Norte, no va a poder crecer la economía de Estados Unidos, si no hay fuerza de trabajo y no tienen fuerza de trabajo en Estados Unidos y Canadá”, subrayó.

El mandatario mexicano envió un mensaje a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, a través de una cita del político alemán Otto Von Bismarck: “El político piensa en la próxima elección; el estadista en la próxima generación”.

Enseguida, señaló que los líderes de América del Norte requieren tener una planeación de mediano y de largo plazo como lo está haciendo China en el continente asiático.

“Entonces eso es necesario e indispensable, pero va a requerir de toda una reforma, es una transformación para América y México está haciendo esta propuesta de integración económica del continente americano”, indicó el tabasqueño.

Por ello, insistió en señalar que los dirigentes del continente americano tienen que pensar en unirse porque América, es “una región poderosa” en lo económico, en recursos naturales y en fuerza de trabajo para enfrentar a otras regiones “en buena lid” en el terreno económico y ser competitivos.

Luego, advirtió que para lograr una integración económica se requiere, también, de una política de buena vecindad cómo dijo el ex presidente Franklin D. Roosevelt.

“En las conversaciones que he tenido con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden me ha dicho que es igualdad de circunstancias y que no nos consideran como patio trasero, cosa que le agradecemos porque nosotros, no permitiremos que nos dieran ese trato, no lo aceptaríamos”, dijo.