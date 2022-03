AMLO asegura que está a favor de la condena moral contra responsables en caso de la Guardería ABC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el caso de la tragedia del incendio en la guardería ABC, registrada en la ciudad de Hermosillo, Sonora en 2009 y donde murieron 49 niños, está a favor de la condena moral en contra de las autoridades responsables durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

“Yo estoy más por la no repetición y por la condena moral, soy más partidario de eso, y estoy por la no repetición para que esos horrores no se vuelvan a presentar, muchas cosas”, indicó.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal dijo que él ya fijó una postura sobre abrir carpetas de investigación para llevar a juicio a sus antecesores.

“Pues yo ya fijé mi postura desde hace tiempo, bueno, desde que tomé posesión, dije que yo no iba a presentar ninguna demanda, ninguna denuncia en contra de los expresidentes, que sólo si la gente lo demandaba, lo exigía en una consulta, que se llevó a cabo. Y aun cuando la mayoría sí pidió que se abrieran estos juicios, no se obtuvieron los votos suficientes”, recordó.

El pasado jueves 24 de febrero, el presidente López Obrador cuestionó la autoridad moral de Felipe Calderón al afirmar que ocultó los hechos lamentables de la guardería ABC y anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene un expediente abierto para garantizar la justicia a las víctimas de esta tragedia y castigar a los responsables.

Además, respaldó las declaraciones del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar quien aseguró que el expresidente panista Felipe Calderón armó una “operación de Estado” para salvar a la familia de su esposa, la actual diputada federal del PAN, Margarita Zavala, del caso ABC.