AMLO revira a Calderón por críticas a su estrategia de seguridad: “debería estar calladito”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó nuevamente al exmandatario panista Felipe Calderón Hinojosa por cuestionar la política del actual gobierno de México cuando “debería estar calladito”, aseguró.

Por ello, insistió en exigir que el panista explique por qué designó a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública y ahora se encuentra preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico, y delincuencia organizada.

En la conferencia mañanera, el mandatario respondió a la postura de Calderón Hinojosa, quien ayer aseguró que “lo cínico, lo realmente cínico es mandarles abrazos a esos asesinos”, en referencia a la política del gobierno federal de “abrazos y no balazos”.

Ello después de que el mandatario llamó “cinicazo” a Calderón por abordar en redes sociales el ataque perpetrado en un velorio en el poblado de San José de Gracia, Michoacán para criticar la estrategia de seguridad del actual gobierno federal.

Ahora, el presidente López Obrador hizo referencia a la postura del expresidente panista.

“Ayer lo dije y se molestó el señor, pero es la verdad, que el brazo derecho de Felipe Calderón, secretario de Seguridad Pública está preso en Estados Unidos, (Genaro) García Luna, acusado de proteger a la delincuencia, pero todavía se atreven a cuestionar, a atacarnos, cuando deberían de estar calladitos”, dijo.

Y agregó:

“Además, que expliquen ¿por qué actuaron así? ¿Por qué declaró la guerra? ¿Por qué le pegó un garrotazo al avispero a lo tonto? No tenían, ni siquiera, un estudio, un análisis de lo que estaba sucediendo, se les hizo fácil, de manera irresponsable como un acto político para obtener la legitimidad porque se habían robado la elección presidencial, ponerse uniforme militar y declarar la guerra y nos metió en todo este tobogán de violencia”, aseguró el mandatario.

En otro momento de la conferencia, López Obrador reprochó nuevamente la elección presidencial del 2006 que ganó Felipe Calderón.

“Se atrevieron a robarse la elección presidencial y eso lo sabe Felipe Calderón, se afectó a todo un pueblo y hay pruebas suficientes y luego esto, entrando en 2006 voló con el Estado Mayor y mandos del Ejército a Uruapan, Michoacán vestido de militar, una chamarra que le quedaba grande”, recordó el tabasqueño.

Incluso, aseguró que el gobernador de Michoacán de ese entonces, se mofó porque no veía a Felipe Calderón en medio de los soldados vestidos de verde en el aeropuerto y porque decidió no quitarse la chamarra, a pesar de que se trasladaron al municipio de Apatzingán, en la región de Tierra Caliente donde las temperaturas son muy elevadas y la vestimenta que se utiliza es ligera.

“Fue a declarar la guerra y todo lo que produjo esa decisión, pero al mismo tiempo su secretario de Seguridad Genaro García Luna, y no ha querido dar una explicación sobre este asunto porque hubieron asesinatos, no solo de presuntos delincuentes, también de personas inocentes y lo llamaron daño colateral”, fustigó el tabasqueño.

“Y perdieron la vida funcionarios, y desde luego militares. ¿Qué no se dio cuenta quién era su secretario de Seguridad Pública? ¿No ordenó que la secretaría de Marina se dedicara a esa guerra? ¿Qué no dio instrucciones para que se fueran a entrenar los marinos a Estados Unidos? ¿Qué no sabía él de la introducción de armas en el operativo rápido y furioso? ¿Qué no sabía de las masacres?, cuestionó el presidente en tono casi molesto.