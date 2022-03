Para el papá de “Chavita”, hallado 16 años después de ser plagiado, la prioridad es su hijo (Video)

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Para Yasir Sadat Macías, padre de Salvador “Chavita” quien fue sustraído el 14 de diciembre de 2005, a las pocas horas de nacido por una supuesta enfermera del Hospital Ayala, tras recuperarlo luego de 16 años, su prioridad es su hijo, y deja en manos de la autoridad si aplica o no, el peso de la ley a la mujer.

Los papás de Chavita pidieron a un particular que les hiciera un retrato de cómo se vería actualmente su hijo, luego lo difundieron y recibieron una llamada anónima con información vital.

“Siempre quisimos hacerlo (el retrato), siempre buscamos hacer esto, por medio de una persona que nos echó la mano, es que como pudimos hacer este retrato (...) Nos vio muy desesperados, le tocamos el corazón y nos ayudó”, recordó.

- ¿Ustedes se sintieron abandonados por la autoridad en un momento dado?

- En todo momento nos sentimos abandonados. De hecho, nos echaron al olvido. No me quiero meter en asuntos de papeleo ni nada de eso, pero sí nos tiraron al abandono.

Prosigue: “Íbamos a preguntar a las agencias y ya no nos hacían ningún caso, como nos lo hacían al principio porque como en aquel entonces, como ahora, tuvo su momento de que prendió la noticia, pero ya después se apagó. Y luego nos tocó la mala fortuna que hubo un cambio de gobierno, entonces nos afectó y se nos hizo un poco difícil.

No obstante, el gobernador Enrique Alfaro presumió en redes sociales que por el “gran trabajo” del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de la Fiscalía de Jalisco y de la Secretaría de Seguridad, se había localizado al menor.

Al preguntarle a Yasir si reconocen a la mujer que se llevó a Chavita, y en general los avances de la investigación respondió que por el sigilo del proceso no puede dar detalles, y que en su oportunidad, sus abogados Jorge Rivero y Brenda Mendoza podrían dar datos.

La llamada anónima

Luego de que los papás compartieron en redes sociales y en medios de comunicación el retrato de Chavita, Yasir recibió una llamada anónima en donde le mencionaron que le dejarían un expediente en un árbol del parque Metropolitano.

Yasir acudió acompañado de la policía de Zapopan, el comandante Alejandro tomó la carpeta la revisó, el papá de Chavita no sabía qué contenía la misma.

El 17 de febrero, recibieron la llamada tan esperada. La información que contenía la carpeta: fotos del niño y de las personas que lo tenían era cierta; y la confronta de ADN corroboró que era su hijo.

Tras recuperar a Chavita, su papá dice sentirse más que contento, y aún se encuentra en shock al no creer que lo tienen a su lado.

“Cuando recibí la noticia, se me doblaron las piernas, tuve que sentarme porque no cabía de la emoción del impacto de saber que eso por lo que tanto luchamos ya se había hecho una realidad. No se compara con nada”.

La familia recibió en su casa a Chavita desde el viernes pasado, se encuentran en un proceso de adaptación. Los dos hermanos menores de Chavita quienes sabían que lo habían robado, ya le demuestran su cariño.

“Por lo delicado del asunto, obviamente no sale a la calle (…) está en proceso de conocer su nueva vida, pero se ha adaptado muy bien, ha tenido mucha disponibilidad, es un buen muchacho”.

Yasir y su esposa Rosalía López nunca perdieron la fe en que encontrarían a su hijo robado, y siempre se mantuvieron unidos.

“Yo le digo a todas las personas que no pierdan la fe, que sigan luchando, sigan manteniendo esa esperanza porque sí se puede, nosotros pudimos, ¿por qué ustedes no?” comentó.