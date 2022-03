Política de “abrazos, no balazos” no busca dar impunidad a delincuentes: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su política de “abrazos, no balazos” como estrategia para tratar de revertir los efectos de la violencia se enfoca en atender las causas de la incidencia criminal, y no para garantizar la impunidad de los delincuentes.

Incluso, señaló que la crítica realizada por el expresidente Felipe Calderón a su gobierno se debe a que el panista piensa que "el mal hay que enfrentarlo haciendo el mal".

“Yo no sé cómo se dice católico (Felipe Calderón), que tiene que apegarse al Nuevo Testamento, que no es la ley del talión, que no es el ojo por ojo, diente por diente, y quieren resolver los problemas con el uso de la fuerza, con la violencia”, señaló.

En la conferencia mañanera, el mandatario sostuvo que su política de “abrazos, no balazos” es para atender y dar opciones de desarrollo a los jóvenes.

“Si se dan opciones, alternativas, si la gente tiene trabajo, vamos a vivir en una sociedad mejor, de eso no tengo la mejor duda. Y en eso discrepamos, él (Felipe Calderón), no está pensando en eso”, aseguró AMLO.

“Ayer pone en su Twitter, y además es interesante el tema, dice que yo les mando a decir a los asesinos: ‘abrazos, no balazos’. No mando a decirles a ellos eso, yo creo que la mejor forma de enfrentar el problema de la violencia es atendiendo las causas y voy a sostenerlo. No se puede apagar el fuego con el fuego, la violencia no se puede enfrentar con la violencia, en eso somos distintos él y yo”, señaló.

Incluso, afirmó que no solo es Felipe Calderón, sino millones de personas que asumen un pensamiento conservador en México.

“Yo no pienso así, yo sostengo que el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, ¿qué hago o qué pienso se debe de hacer? Atender las causas, los orígenes de la violencia”, indicó el presidente López Obrador.

Cuestiona al Inegi

Luego, reprochó el hecho de que el Inegi no haya realizado una medición acerca de la desintegración familiar durante el periodo neoliberal.

“¿Dónde están los estudios sobre eso, de niños, huérfanos, jóvenes que crecieron sin padres, sin madres? ¿Cómo están las cárceles? Llenas de jóvenes de familias desintegradas. Entonces, si eso no lo atendemos, ¿cómo vamos a resolver las cosas?, ¿sólo ametrallando? Esa es una discusión de fondo”, sentenció.