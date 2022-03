El abogado Paulo Diez rechaza ser accionista de Infraiber: "no soy ni he sido nunca socio"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-El abogado Paulo Díez Gargari aseguró que Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, miente cuando asegura que son sus propios intereses económicos los que están detrás de la denuncia en su contra por presuntamente encabezar desde la presidencia una red de extorsión formada por despachos de abogados, para obtener millonarios recursos.

Luego que el semanario Proceso publicó este domingo una carta de Julio Scherer Ibarra en la que se defiende, entre otras cosas, de las acusaciones de Díez Gargari sobre su presunta participación para frenar una investigación en contra de Aleática por la explotación ilegal de una concesión del Viaducto Bicentenario, para beneficiar a su hermano, Pedro Scherer, cuyo despacho habría sido contratado por Aleática.

Al respecto, Sherer Ibarra acusó que el abogado lo ha intentado involucrar en el tema después de que se negó a interponer una controversia constitucional, que según él, no le correspondía atender.

“Que el propio Díez presentó ante la Consejería Jurídica de la Presidencia como si fuera él titular del Ejecutivo y yo su abogado”, señaló.

Díez Gargari dijo que Scherer intenta hacer ver que la controversia se limita que no quiso presentar el recurso jurídico, pero que en su denuncia ante la Fiscalía General de la República se acredita una presunta “red de corrupción y extorsión, creada y dirigida por Julio Scherer”.

Lo anterior, ocurrió en entrevista con Carmen Aristegui en un programa especial que tuvo este domingo titulado “Crisis en la 4T: Scherer vs. Gertz y Sánchez Cordero” a raíz de la portada de Proceso “Es hora de Hablar” sobre la carta en la que Julio Scherer Ibarra acusa una trama entre la senadora Olga Sánchez Cordero y el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, para ensuciarlo.

En la entrevista con Aristegui, Díez Gargari negó, como lo señaló Julio Scherer en este semanario, ser socio de Pedro Topete Vargas en una empresa llamada Tecnología Aplicada Infraiber, SA de CV, conocida como Infraiber. Díez Gargari afirmó que su papel en la empresa es como asesor jurídico.

“Yo no soy y nunca he sido, y lo digo con toda claridad, socio o accionista de Infraiber, cosa que no tendría nada de malo si llegara a serlo, pero no lo soy. Ahí está, están los documentos públicos de constitución de la sociedad. Yo no tengo ahí, nada más que hacer, que dar servicios de asesoría jurídica externa”, aseguró.