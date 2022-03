El AIFA está al 100; México se convierte en uno de los países con más oportunidades de inversión: AMLO

TECÁMAC (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ya está terminado al cien por ciento y dijo que los vuelos internacionales se van a autorizar por el crecimiento económico que presenta México.

López Obrador aseveró que al AIFA ya se puede llegar desde cualquier zona de la Ciudad de México y del Estado de México.

“Ya se puede llegar al aeropuerto desde cualquier parte de la Ciudad de Mèxico, ya pueden llegar millones y, dicho sea de paso, para ubicarnos porque luego es como si viviéramos en una burbuja, como nosotros tenemos un nivel económico, pensamos que así es la vida, es nuestra esfera (…) y no, son 18 millones de habitantes en la gran Ciudad de México”, dijo.

El mandatario confió en recuperar la calificación de la seguridad aérea del país:

“La calificación se va a recuperar, estoy optimista porque se están haciendo todos los trámites y si no fuese así, que no lo veo que suceda, no creo que eso suceda, de todas maneras, hay que tomar en cuenta que eso afecta para las líneas que quieran viajar al extranjero y no para los vuelos nacionales”, dijo.

“Estoy previendo crecimiento económico en el país, México se convierte, si no es el primero, en el segundo o tercer país con más oportunidades de inversión en el mundo ante la crisis económica en Europa por la guerra entre Rusia y Ucrania”, indicó.

En la conferencia mañanera, realizada en la sala de pasajeros del AIFA, el mandatario sostuvo que en el país habrá “más crecimiento e inversión” y como consecuencia, se tendrá que reactivar la aviación comercial.

Luego, arremetió contra sus adversarios a quienes dijo que su gobierno, no va a cambiar y seguirá respondiendo a las campañas mediáticas que pretenden desprestigiarlo.

“Aguantamos los golpes de los medios de comunicación, hemos ahorrado muchísimo. Cada insulto son becas y pensiones para niños, jóvenes y adultos mayores. No vamos a cambiar, así como ellos tienen su razón de ser, lo mismo nosotros”, sentenció el mandatario.

Además, consideró que la inauguración del AIFA, que se construyó en dos años y medio por ingenieros militares y trabajadores de la construcción, es noticia porque una obra de este tipo, no se realizaba desde el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León y hasta el periodo de su antecesor, Enrique Peña Nieto.

Previamente, dijo que el AIFA es un aeropuerto Del Valle de México porque incluye municipios del Estado de México y agradeció “el apoyo decisivo” del gobierno del Estado de México que encabeza Alfredo del Mazo.

Por su parte, el mandatario mexiquense felicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador por la culminación del AIFA y dijo que, junto al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizan obras de vialidad en conjunto para esta importante obra para el país, se realizan obras en conjunto para mejorar la conectividad del nuevo aeropuerto.

Como ejemplo, destacó las obras en el distribuidor principal del AIFA que es considerado el segundo más largo en el país y dijo que el Mexibus que conecta Ciudad Azteca en Ecatepec y Ojo de Agua en Tecámac para llegar al AIFA, ya está en operación y pretende transportar a 21 mil personas al día, en su mayoría trabajadores.