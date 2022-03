Madre de Carlos recuerda las últimas palabras de su hijo asesinado: "Fueron los policías estatales, mami"

ZACATECAS, Zac. (apro).- Carlos, un joven de 21 años de edad y padre de una bebé de seis meses, fue asesinado presuntamente por policías estatales, denunciaron sus familiares.

El joven y un amigo de él circulaban a bordo de una camioneta el viernes 11 de marzo sobre la calle Palenque, en la cuarta sección de la colonia González Ortega, en la ciudad de Zacatecas. Familiares relataron que en ese momento fueron atacados a balazos por agentes de la patrulla 609, de la Policía estatal, por presuntamente parecerles sospechosos y no detener el vehículo.

"Fueron los policías estatales, mami... la (patrulla) 609", acusó la madre de la víctima, quien exigió justicia por el crimen de su hijo.

Familiares de Carlos dijeron que vecinos de la colonia González Ortega son testigos de cómo, tras atacarlos a balazos, los policías bajaron de la camioneta a los dos jóvenes y, al no encontrarles nada ilícito, los comenzaron a golpear.

Los policías estatales presuntamente torturaron y amenazaron de muerte a Carlos y a su amigo hasta que aceptaron que declararían que fueron atacados por civiles armados y no por ellos, narró a la familia de Carlos el joven sobreviviente.

Carlos murió mientras recibía atención médica en un hospital. "Me alcanzó a decir que me amaba mucho y que no había hecho nada, que lo habían amenazado para que no dijera nada”, afirma su madre.

Por el asesinato de Carlos hay tres policías estatales detenidos, aseguraron sus familiares, aunque dudan que sea cierto, pero "el que lo mató está prófugo", acusaron.

El policía que disparó presuntamente fue enviado por la corporación como comisionado a la policía municipal de Cañitas de Felipe Pescador para evitar que encubrirlo.

Familiares, amigos y vecinos de Carlos marcharon el sábado 19 en la capital zacatecana y protestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir justicia.

“Carlos no murió, a Carlos lo mataron”, “ni uno más, ni un homicidio más”, “queremos justicia", fueron las consignas que gritaron durante la marcha que salió de la explanada de la escuela de Ingeniería de la UAZ y recorrió las calles del centro histórico de la Capital.

A la manifestación se sumaron familiares de otros jóvenes que están en desparecidos.