"No vamos a meternos en esas diferencias”: AMLO ante diferendo entre Scherer Ibarra y Gertz Manero

CIUDAD DE MÈXICO (apro).- “Eso tiene que ver con tribunales, ministerios públicos, juzgados y nosotros no vamos a meternos en esas diferencias, ni queremos preocuparnos por eso”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario respondió así a los señalamientos de su exconsejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, quien denunció públicamente una confabulación entre Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero para perseguirlo mediante un modus operandi “extorsivo” que se repite en los casos Juan Collado, Cruz Azul, Viaducto Bicentenario, Gómez Mont y Álvarez Puga.

Al respecto, el titular del ejecutivo federal evadió el tema en la conferencia mañanera realizada en el edificio de la terminal de pasajeros del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en el Estado de México.

“Nosotros estamos dedicados en tiempo y alma a la transformación de México, nos importa mucho el pueblo y en especial los pobres y eso es la transformación, vivir en una sociedad mejor y a eso me dedico todo el tiempo”, expresó el mandatario.

No obstante, dijo:

“Tampoco puedo evitar que haya diferencias, puntos de vista diferentes y escándalos, y sensacionalismo en los medios de comunicación, no. Además, la vida es así, la condición humana, no debemos sorprendernos”, indicó.

Luego, el presidente López Obrador reviró diciendo que él está ocupado “en otros asuntos”, que tiene que “priorizar”.

“Me importa el aeropuerto y que no falten las pensiones para adultos mayores y que se termine la vacunación contra el coronavirus, y que no se deprecie el peso ahora con la invasión y la guerra de Rusia y Ucrania; que no aumente el precio del gas y los combustibles, que haya empleos, que se consiga la tranquilidad y la paz en el país”, sentenció.