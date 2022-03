AMLO: El AIFA generó polémica y los adversarios se mostraron como son; pide a mexicanos definirse

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Decían que no íbamos a terminar nunca, que sería una obra de mala calidad y todo eso, pues se les cayó, no pudieron, los hechos demuestran que es un aeropuerto muy bueno”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la polémica del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Si no tenían nada qué cuestionar, si fuesen honestos intelectualmente hablando, hubiesen dicho: ‘reconozco que me equivoqué y obnubilé por mi conservadurismo; estoy viendo que es una obra importante en tiempo récord, que hubo ahorros, que resolvió un problema de 20 años y no hubo corrupción’. Eso era lo que aplicaba con honestidad, que se reconociera, pero no”, reprochó López Obrador a sus adversarios.