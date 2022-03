AMLO llama a banqueros a aprovechar la estabilidad macroeconómica para invertir en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los empresarios de banca privada en México, a que no dejen de aprovechar la circunstancia actual de estabilidad macroeconómica y de confianza para las inversiones tanto nacionales como extranjeras con el propósito de impulsar el desarrollo del país.

Y esto no es retórica, no es demagogia, llevaba mucho tiempo en que no se tenía una moneda estable, nuestro peso no se ha devaluado, no hay depreciación de la moneda, no ha habido aumento fuera de lo normal en la deuda, nos recuperamos pronto después de la pandemia y estamos creciendo”, sostuvo AMLO.