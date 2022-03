“Clasistas y racistas” las críticas por la mujer que vendió Tlayudas en inauguración del AIFA: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los opositores al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que ayer fue inaugurado en el Estado de México, sacaron a flote su odio, desprecio, racismo y clasismo por el caso de la mujer que vendió tlayudas en los pasillos de la sala de espera de la terminal aérea.

Luego, consideró que tras la inauguración del AIFA, muchas personas manifestaron su odio y desprecio porque el conservadurismo en México, aseguró, siempre ha existido y ahora se está expresando.

“No está creciendo, pero si hay como 25 o 30 millones de ciudadanos con pensamiento conservador”, consideró el mandatario.

En la conferencia mañanera, el mandatario puso como ejemplo un mensaje difundido por el caricaturista José Jorge García Hernández, “Hernández” en Twitter donde criticó con ironía, un comentario de la conductora de noticias de Milenio Televisión, Azucena Uresti.

“Impresionante cómo la inauguración del AIFA destapó y exacerbó el clasismo más miserable. «¡¡Qué horror; ese aeropuerto naco está lleno de mexicanooos!!»”, expresó Hernández luego de que Azucena Uresti escribió el siguiente mensaje acompañado por un video:

“Una señora se filtró a sala de llegadas del AIFA y comenzó a vender tlayudas a los pasajeros de la terminal. Debido a la falta de comercios que vendan alimentos, se formaron largas filas”, señaló la conductora de televisión.

Impresionante cómo la inauguración del AIFA destapó y exacerbó el clasismo más miserable. «¡¡Qué horror; ese aeropuerto naco está lleno de mexicanooos!!». https://t.co/Egvw9Fj8Gy — Hernández (@monerohernandez) March 21, 2022

Al respecto, el presidente López Obrador aseguró que el comentario de Azucena Uresti es parte del desconocimiento de la grandeza cultural de México y refleja el hecho de que hay personas que se sienten superiores a los demás, eso es “racismo y clasismo”, aseguró.

“Por eso es importante el debate si no, esto no saldría. La señora (Azucena Uresti), estaría diciendo ‘fue un día histórico, se inauguró un gran aeropuerto, llevaba mucho tiempo sin hacerse una obra tan importante’, alguna crónica, una nota de color, no de tlayudas; la opinión de Carlos Slim de que es una obra bien construida, bien hecha, pero no, tenía que salir lo otro y así por lo general.

“Por eso no hay desgaste, es parte de mi trabajo, si no pues buscaría yo a la señora o al dueño del periódico donde trabaja y le dirías oiga vamos a entendernos, vamos a arreglarnos, ¿cómo le hacemos para que esto ya no suceda? pues no, porque entonces no lograríamos el propósito que tenemos que es el que no haya simulación e hipocresía”, sostuvo López Obrador.

Enseguida, dijo que los comentarios clasistas y racistas de sus adversarios no es ilegitimo y cada persona tiene derecho a manifestarse libremente sin temor a ser censurado y reprimido.

“Pero que ya no se simule, que nos definamos, como tiene que ser, porque dañó mucho, mediatizó, detuvo el cambio democrático, esa política de medias tintas afectó mucho, la llamada sociedad civil, los independientes, los que no tomaban partido, las organizaciones no gubernamentales cuando sí tenían partido como se está viendo actualmente, claro que tienen partido”, dijo.

Abundó:

“Y es el partido de los potentados porque todos ellos defienden el status quo, defienden a las élites y desprecian al pueblo porque eso es un desprecio a la gente, eso no es amor al pueblo, pero repito, no es ella nada más (Azucena Uresti), son millones y están en su derecho, nada más que como la fábula, ahora el rey va desnudo”.