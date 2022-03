Martí Batres asegura que negociaron con la Amotac que no bloquearían la entrada a la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno capitalino acordó con la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) que no bloquearían las vías de entrada a la Ciudad de México, sino solo harían “acto de presencia”, aseguró el secretario de Gobierno, Martí Batres.

Se ha estado platicando con ellos, de esta organización, y se acordó que no se van a bloquear las vías de entrada a la ciudad. De hecho, no se bloquearon, porque la expectativa negativa era que pudieran bloquearse las vías de entradas a la ciudad. No sucedió, se platicó con ellos, harán acto de presencia, como cualquier otra movilización”, dijo.