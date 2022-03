México mantendrá acuerdo con Rusia para envasar vacuna Sputnik: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al margen del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si se requiere construir una planta para producir la vacuna rusa Sputnik V se hará. “Nosotros vamos a continuar con nuestro plan, ya los compromisos que se hicieron, se mantienen. Si se requiere el que se lleve a cabo esta planta, se construye esta planta, se eche a funcionar esta planta para vacunas Sputnik, se va a hacer porque es salud”, dijo en conferencia de prensa matutina.

No obstante, señaló que aún no hay una fecha para la producción de la vacuna Sputnik en México.

López Obrador pidió no mezclar las cuestiones de salud con problemas políticos porque la salud no tiene que ver con conflictos políticos, sino con los derechos humanos.

“La salud no tiene que ver con conflictos políticos, no debe ser tratada de esa manera. La salud tiene que ver con los derechos humanos y el principal derecho humano es el derecho a la vida. Entonces no debe de mezclarse la cuestión política con la salud de los pueblos”, agregó.