AMLO se burla de dichos de Alazraki sobre que soldados vestidos de civil fueron a inaugurar el AIFA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se mofó de los señalamientos que hizo el publicista Carlos Alazraki Grossmann, quien afirmó que soldados vestidos de civil fueron enviados a la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En la conferencia mañanera, el mandatario aseguró que “por lo general”, el conservadurismo, es decir, el pensamiento y postura de derecha “es muy hipócrita y muy corrupta”.

“Son dos cosas: Uno, es que están enojados porque perdieron privilegios, sobre todo el privilegio de mandar y de robar, porque se dedicaban a saquear. Son muy corruptos, muy corruptos, pues imagínense, no pagaban impuestos los de mero arriba”, dijo y agregó:

"Y esto lo repito y lo repito, pero no se difunde en ningún medio de información. Bueno, hay honrosas excepciones. No se da a conocer que se condonaban los impuestos para las grandes corporaciones empresariales y financieras, no se habla de eso. Entonces, ese es un enojo que tienen”, sostuvo AMLO.

Luego, comentó que el otro motivo de molestia entre sus adversarios se debe a que el gobierno de México, atiende a los más necesitados del país.

Ellos no quieren al pueblo, no le tienen amor al pueblo. Así es el conservadurismo, son porfiristas, son partidarios de la esclavitud. Como son hipócritas, no se atreven a externarlo; en sus conversaciones íntimas sí, expresiones racistas”, indicó el mandatario.

Incluso, aseguró que sus enemigos políticos tienen la idea de que si hay pobreza es porque la gente es “floja y no trabaja”.

“Y les dice uno: Oye, ¿y qué pasa cuando van a trabajar donde hay oportunidades a Estados Unidos y ahora están enviando más de 40 mil millones de dólares a sus familiares? ¿el pueblo de México es flojo? Eso no lo ven, no se dan cuenta de que, si avanzamos, si progresamos, es por el trabajo de millones de mexicanos”, sentenció AMLO.