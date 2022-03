Gobernador de Querétaro rechaza críticas al AIFA: mezquindad no le está dejando nada bueno a México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“Esa mezquindad no le está dejando nada bueno a México”, consideró el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, al referirse a los comentarios sobre el recién inaugurado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) pues, durante su visita, dijo, vio una obra digna y celebró que, “por fin” hay un aeropuerto después de 22 años.

“Lo que yo vi del aeropuerto Felipe Ángeles, me podrán decir muchas cosas, pero yo no vi el cerro ese que habían dicho, yo vi un aeropuerto muy digno y por fin hay un aeropuerto después de 22 años”, indicó ante senadores del Partido Acción Nacional (PAN).

Comentó que se podrán pensar muchas cosas al respecto, como que pudo ser más barata su construcción o que era mejor el planeado en Texcoco en el sexenio pasado.

“No lo sé, pero sí creo y se me hace muy mezquino y lo digo de todos lados ¡eh! Ayer, cuando yo llegué a Querétaro, después de estar en el aeropuerto, mis amigos y personas muy cercanas a mí me mandaban mensajes de que es una central de autobuses, que es una cosa espantosa, que no va a servir…

“Y pareciera ser, que somos como esos mezquinos que estamos en un partido de futbol, que estamos esperando, en la banca, que ojalá y se rompa el tobillo el titular para que me metan a mí”, dijo a manera de ejemplo.

En su opinión, México “es mucho más que eso” y se debe querer lo mejor para el presidente, porque si le va bien a él, le va bien al país.

“Así como vi mezquindad en los temas del estadio, que la gente esperaba que hubiera muertos para que le fuera mal a Kuri, y la gente decía: ‘no, no te creo, porque sí hubo muertos y, desgraciadamente, sí pasaron cosas y nos estás ocultando cosas’. Creo, en verdad, que esa mezquindad no le está dejando nada bueno a México. Que esa mezquindad de que le vaya mal al otro para que me vaya bien a mí es un error y México está muy por debajo del país al que podemos aspirar y que tenemos un presidente que ganó en las instituciones y tenemos que creer en las instituciones”, señaló.

Antes, dijo que pese a tener temas escritos para hablar con sus compañeros de partido, quiso hablar de que ayer fue al aeropuerto Felipe Ángeles.

“Y ustedes saben, evidentemente, yo no voté por nuestro presidente López Obrador. En muchas cosas de su visión no coincido, pero hay algo que sí me queda claro, es mi presidente, y quiero que le vaya muy bien”, señaló.

Además de Kuri, a la inauguración del AIFA el 21 de marzo fueron el de Yucatán, Mauricio Vila; de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; de Oaxaca, Alejandro Murat; de Quintana Roo, Carlos Joaquín González y el de Jalisco, Enrique Alfaro.

En el evento participaron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo y de Hidalgo, Omar Fayad.