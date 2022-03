Sheinbaum denuncia "marcaje personal" del INE y la oposición para impedirle hablar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó a la oposición y al Instituto Nacional Electoral (INE) de hacerle un “marcaje personal” para impedirle hablar, no solo de la consulta de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino de otros temas de su gobierno en la Ciudad de México.

Y como lo ha hecho anteriormente, adelantó que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la nueva orden que ayer le hizo el organismo electoral de bajar de sus redes sociales información con el argumento de que violan la veda electoral.

“Sí creo que es un marcaje personal porque, si ustedes hacen una revisión, hay otros gobernantes, otros alcaldes, alcaldesas, no solo de la ciudad, sino del país entero, que hacen estas acciones; y trae ahí un marcaje personal, particularmente la oposición que pone las quejas y también el Instituto Nacional Electoral”, aseguró.

Sheinbaum Pardo añadió: “Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo porque consideramos –y además, vamos a impugnar– porque consideramos que en este caso, bueno, como en los otros también que impugnamos, pero en este caso en particular, sí nos parece que es una actuación totalmente parcial del Instituto Nacional Electoral”.

¿Por qué digo que el INE nos tiene con marcaje personal? Les explicouD83DuDC47 pic.twitter.com/ItAuYWyjVu — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 24, 2022

INE, “censor y no imparcial”

De acuerdo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el “marcaje personal” en su contra no es solo por hablar “sobre lo que va a ocurrir el 10 de abril, sino que tiene que ver con lo que hemos estado informando durante todo este periodo. Hay algunas cuestiones que, por la veda no se pueden informar, pero ahora todo lo están asumiendo como si cualquier cosa que informemos tuviera que ver con la veda electoral”.

Y mencionó la difusión que hizo en días pasados del Programa de Reactivación Económica, un discurso en su visita a una unidad habitacional en Azcapotzalco y la visita a la construcción del Tren Interurbano.

Entonces, acusó que, en democracia, el INE es “un censor, no es imparcial, no cumple con los preceptos que están establecidos en la Constitución”. Incluso, refirió que el presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova, “grabó un mensaje en donde me menciona. Entonces, la pregunta es ¿por qué no ve también en otros lugares? Nosotros estamos convencidos que no estamos violando ninguna Ley, que estamos actuando en el marco de Derecho”.

–¿Por qué considera que el INE se está encasillando solamente con su persona, con su administración? –le preguntó la prensa.

–Habría que preguntarles a ellos… Hay mucho interés, les agradecemos su interés, pero yo creo que el interés debería de ser en la democracia –contestó.