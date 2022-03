“Tengo otras cosas que considero más importantes”, refrenda AMLO ante diferendo Scherer- Gertz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se va a involucrar en el caso de los señalamientos de su exconsejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, quien denunció una confabulación entre Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero para perseguirlo mediante un modus operandi “extorsivo” que se repite en los casos Juan Collado, Cruz Azul, Viaducto Bicentenario, Gómez Mont y Álvarez Puga.

“Nosotros no nos vamos a meter en eso, no voy yo a pronunciarme, es un asunto que tiene que ver con denuncias públicas. Si acaso, si lo amerita la circunstancia, es cosa de las agencias del ministerio público y de juzgados, no me voy a meter en eso”, expresó.