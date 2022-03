AMLO a famosos por el Tren Maya: "No distinguen entre monte alto y el árbol Cacahual"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a “los famosos” que se oponen a la construcción de un tramo del Tren Maya, informarse sobre el daño ambiental provocado por empresas privadas nacionales y extranjeras que fueron beneficiadas por sus antecesores al otorgarles concesiones mineras y permisos para extraer material pétreo en Playa del Carmen.

Dijo que contrario a lo que señalan los opositores al Tren Maya, “no hay destrucción de la selva” y dijo que “los famosos”, no distinguen entre monte alto y el árbol conocido como Cacahual que produce la semilla de cacao para elaborar chocolate.

En la conferencia mañanera, el mandatario aseguró que en la ruta del Tren Maya se está reforestando y sembrando armables en más de 200 mil hectáreas, además se construyen tres parques naturales y una reserva para preservar el Jaguar.

Reprochó a sus opositores, que ahora se asumen como ambientalistas, por guardar silencio frente al caso del aeropuerto fallido de Texcoco porque iban a destruir el lago emblemático que esta semana fue protegido con el decreto de reserva natural.

Nunca protestaron por las minas, acabaron con el cerro de San Pedro la minera canadiense San Xavier en San Luis Potosí y a lo mejor, ellos no se enteraron pero yo creo que si se enteraron que se concesionaron 120 millones de hectáreas, el 60 por ciento del territorio nacional para actividad minera y nosotros no hemos dado una sola concesión, no hemos permitido el maíz transgénico, ni el fracking para extraer petróleo y gas natural”, indicó.

Enseguida, mencionó dos casos de la Península de Yucatán donde los ambientalistas han sido omisos frente al daño ambiental causado en gobiernos anteriores.

“Ya no hablemos de los hoteles que se construyeron y lo que significó afectaciones al medio ambiente que tiene justificación porque vive mucha gente del turismo, pero allá mismo estaba esta empresa Calica que es un banco de material en Playa de Carmen, les dieron permiso para extraer grava frente al mar Caribe y llevarse el material en barcos hacia Estados Unidos para hacer caminos dejando devastación en una zona de selva del estado de Quintana Roo”, sostuvo AMLO.

“Ni una sola denuncia sobre esto y hay otra empresa turística porque dicen que el Tren Maya va a pasar por cenotes y ríos subterráneos, todo eso está protegido, a ellos que les preocupan los cenotes les informo que en la administración pasad dieron un permiso muy cerca de la zona de Valladolid para unir cenotes subterráneos y convertirlo en un centro de recreación como Xcaret y a lo mejor, ellos ni saben esto o si lo supieron se quedaron callados porque no éramos nosotros”, sostuvo el mandatario.

Luego, dijo que el grupo de personajes que se oponen al Tren Maya, debe entender que su gobierno "es responsable y cuida" el medio ambiente.

“Yo soy de pueblo, me crié en el campo, sé lo que son los árboles, amo a los árboles, aprendí a proteger la flora y la fauna, no somos destructores, ósea, que no nos confundan y el Tren Maya va a ser algo muy bueno para el sureste que estaba abandonado, lo único que creció en el periodo neoliberal fue Cancún y la Riviera Maya hasta el sur de Quintana Roo se quedó marginado y desde luego, no creció Yucatán, Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas y Oaxaca”, indicó AMLO.

Por ello, comentó que el presupuesto federal se integraba anteriormente con los ingresos del petróleo que llegaron a significar el 40 por ciento del presupuesto y dijo que estos recursos salían de los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz y Chiapas pero no les regresaban nada.

“Nosotros queremos un México de igualdad con crecimiento parejo de todas la regiones, no islas de crecimiento rodeadas de abandono y pobreza, y eso es lo que estamos logrando, el que haya trabajo y oportunidades, desarrollo sustentable que es lo que se busca”, dijo y agregó:

“Y no enojarnos, argumentar, debatir, hay mucho ingenio también en las redes sociales y así como hay cuestionamientos en contra nuestra de lo que estamos haciendo, hay también muchos argumentos a favor, y esto es bueno, es una sociedad democrática”, sostuvo AMLO.