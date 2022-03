Comunicadores del Pueblo arremeten contra famosos que critican Tren Maya: "Son ecologistas de buró"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La denominada "Red de Comunicadores del Pueblo" criticó a las actrices, actores, cantantes e "influencers" que protestaron mediante un video por el cambio de ruta del Tren Maya, además de calificarlos como "ecologistas de buró", pues aseguraron que el clan "Televisa/Derbez hacen una campaña orquestada" contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y "contra el progreso de los más pobres"; además, indicaron que la contaminación en Yucatán no es por las obras del Tren Maya, sino "por los excrementos de los cerdos" que se crían en granjas concesionadas durante los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Para la red de comunicadores, que fue anunciada por legisladores de Morena, "los excrementos de los cerdos" son el verdadero peligro y una de las cusas de la contaminación de las tierras y ríos del sudeste mexicano, además culparon al "mal gobierno neoliberal" como el causante de la tragedia ecológica".

"A los artistas que tal vez sin conocer las verdaderas causas de la contaminación, y que están cobijando a los aliados de grupos reaccionaros, corruptos y mentirosos que pretenden detener nuestra 4a transformación, les decimos: no mientan al pueblo, no se alíen con la escoria y la manipulación", indicaron los integrantes de la red.

Esta semana Kate del Castillo, Ofelia Medina, Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, Bárbara Mori, Rubén Albarrán, Saúl Hernández y Ana Claudia Talancón son algunos de los famosos que se sumaron a la campaña “Sélvame del tren”, una iniciativa de “ecológicos y ambientalistas” preocupados por el cambio de ruta del tramo 5 de una de las obras de la actual administración.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este jueves que al grupo de músicos y actores que se asumieron como ambientalistas para manifestar su rechazo a la construcción, les hicieron un guión con el propósito de que actuaran y fueron utilizados para leer “sin comprender”, un texto elaborado.

"Estas personas, no quiero ser estricto, no quiero ser radical, no quiero ofenderlos tampoco, pero no siento que tengan vocación verdaderamente ecologista, es más por dinero, porque están en contra de nosotros y voluntariamente quieren participar porque tienen un pensamiento conservador, les molesta lo nuestro", afirmó el presidente.