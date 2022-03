"No estamos contratados": así respondió Ana Claudia Talancón a las críticas de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La actriz Ana Claudia Talancón, quien participa en la campaña #SélvameDelTren en la que activistas ambientales y figuras del espectáculo protestan contra el cambio de ruta del Tren Maya, respondió a las críticas que les ha formulado desde la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer, el mandatario llamó “fifís” y “pseudoambientalistas” a quienes intervinieron en la serie de videos difundidos en redes sociales. Este jueves reiteró sus cuestionamientos.

“Existe también la deshonestidad en artistas, en científicos, en intelectuales, y es normal. A estos famosos, o les pagaron o lo hacen por convicción, porque les molesta mucho lo que está sucediendo en el país, son adversarios nuestros y algunos muy desinformados, uno que claramente —yo creo que todos— estaba leyendo, me recordaba a algunos políticos de antes”, dijo el presidente en alusión a cantantes, actores y actrices que participaron en la campaña lanzada el pasado martes a propósito del Día Mundial del Agua.

“Una vez me tocó ver a un presidente leyendo en un teleprompter. Para la gente que no conoce sobre estos trucos, son unos aparatitos que ponen así con unas pantallas transparentes, no se ve, entonces está uno así y está uno leyendo. Esto pasa también en los conductores de televisión. Entonces, piensa uno, como están enfocando, que están improvisando; no, no, están leyendo. Entonces, así a estos famosos los pusieron a leer. Quién sabe quién hizo los textos, quién financió.

“No es que les hayan pagado, también hay esa posibilidad que les hayan pagado, pero sí costó la producción y alguien está detrás: Claudio X. González, los mismos que se sienten afectados de la Riviera Maya, que han destruido el medio ambiente y otros más que están en contra de nosotros”, señaló el mandatario.

"Estas personas, no quiero ser estricto, no quiero ser radical, no quiero ofenderlos tampoco, pero no siento que tengan vocación verdaderamente ecologista, es más por dinero, porque están en contra de nosotros y voluntariamente quieren participar porque tienen un pensamiento conservador, les molesta lo nuestro. Y también por fama, porque yo recuerdo que un artista muy renombrado llegaba al mar de Cortés para defender que no se extinguiera la vaquita marina, pero llegaban en yates", dijo el presidente.

En una historia dentro de su cuenta de Instagram, la actriz protagónica de películas como “El crimen del padre Amaro” y “Arráncame la vida” respondió a los señalamientos de López Obrador al negar que sean adversarios o pseudoambientalistas.

“Presidente: no estamos contratados, estamos preocupados… No somos sus adversarios. No están sembrando los árboles, vengan con nosotros, que no lo engañen. Necesitamos proteger la selva y el agua", publicó en Instagram.

Gracias Ana tu voz siempre es muy valiosa. Muy bien dicho !!! La naturaleza juega un papel súper importante en nuestro mundo sin ella no tenemos nada !!! Alzamos la voz para ser escuchados. Y que el gobierno solamente haga su trabajo!!! — OsKar Arturo Ramírez (@kar_arturo) March 23, 2022

“Queremos que se cumplan regulaciones de especialistas ambientales”, añadió en el mensaje publicado en Twitter, en la que recibió muestras de apoyo pero también críticas.