AMLO defiende reforma Eléctrica para que CFE tenga preponderancia sobre empresas privadas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el gobierno de México mantendrá su misma postura en el tema de la reforma Eléctrica para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tenga preponderancia sobre las empresas privadas nacionales y extranjeras y que el Litio no pueda ser concesionado a particulares.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que los legisladores son los que van a decidir en los próximos días, si están a favor del pueblo o de los intereses “de grupos creados” y pidió que se difunda abiertamente el sentido de la votación de diputados federales y senadores.

A los representantes de las empresas privadas, así como al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar les dijo que no se preocupen porque “todos van a salir favorecidos” con la iniciativa que actualmente se discute en la Cámara de Diputados federales.

“En la iniciativa se garantiza el 46 por ciento del mercado a las empresas privadas y el 54 para la CFE, el 46 por ciento es todo lo que consume Argentina y estaría destinado al sector privado pero necesitamos tener la mayoría, que la CFE tenga más presencia porque ahora está limitada al 30 por ciento y si no hay esa modificación legal, borran a la CFE y eso sería muy grave para los intereses de los mexicanos”, expresó AMLO.

Luego, recordó a los opositores de la reforma Eléctrica que ya no son los tiempos de antes y que el pueblo no quiso que ganaran los partidos de sus adversarios porque “democráticamente el pueblo dijo queremos esto y es lo que estamos haciendo”, indicó.

“Mi propuesta es que se apruebe y se considere la iniciativa como la presentamos que no haya modificaciones sobre todo en lo fundamental porque en esa iniciativa de reforma constitucional va el tema del Litio porque no se quiere hablar de eso, pero de aprobarse la reforma se establece que el Litio es un mineral estratégico que queda bajo el dominio de la nación y no podrá ser concesionado a extranjeros”, sostuvo AMLO.